Fiestas Patrias| Alcaldía de Colón emitirá 90 permisos para ventas en la ruta del desfile

El alcalde Diógenes Galván advirtió que los representantes de corregimiento no están facultados para otorgar estos permisos. Las solicitudes se retirarán en las oficinas municipales de Espinar.

Colón/Quienes busquen generar ingresos con la venta de alimentos, bebidas y otros artículos durante los desfiles del 1, 3 y 5 de noviembre en Colón deberán tramitar sus permisos ante la Tesorería Municipal. El alcalde del distrito, Diógenes Galván, advirtió que esta es la única instancia autorizada para emitirlos.

“No voy a permitir, no vamos a permitir que nadie emita o venda permisos para poder comercializar alimentos en ninguna ruta del desfile”, manifestó Galván.

El alcalde también se refirió a los representantes de corregimiento: “Los representantes no tienen esa facultad”.

Distribución de los permisos

La Alcaldía anunció que emitirá 90 permisos: 70 para la venta de bebidas y alimentos y 20 para vendedores ambulantes. El costo será de $15.

Las personas interesadas podrán retirar los formularios de solicitud en las oficinas de la Alcaldía de Colón, ubicadas en el sector de Espinar, desde primeras horas de la mañana del día siguiente al anuncio.

Documentos requeridos

Para realizar el trámite, los solicitantes deberán presentar copia de su cédula y de los carnés blanco y verde, de acuerdo con los requisitos anunciados.