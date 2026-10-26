Alcaldes piden al Gobierno construcción de casas y respuestas más rápidas para comunidades golpeadas por el sismo

El encuentro reunió a autoridades del Gobierno central, alcaldes y presidentes de concejos municipales de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas para hablar de las respuestas que apremian a las comunidades mayormente impactadas. Algunos alcaldes dijeron que no han recibido los $20 mil que el Gobierno anunció entregar a los 32 municipios más afectados.

El Gobierno se reunió en Pedasí con alcaldes de áreas afectadas. / Adalpa

Pedasí, Los Santos/Alcaldes de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé plantearon la necesidad de brindar soluciones habitacionales a las familias que perdieron sus hogares, atender sus necesidades básicas e impulsar la reactivación económica de los distritos afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre como las condiciones más apremiantes, luego del terremoto del pasado 9 de octubre que sacudió al país.

El Gobierno se reunió en Pedasí con alcaldes de áreas afectadas.
El Gobierno se reunió en Pedasí con alcaldes de áreas afectadas. / Adalpa

Estas prioridades fueron abordadas hoy lunes, 26 de octubre, durante la primera reunión de trabajo organizada por la Asociación de Alcaldes de Panamá (Adalpa) y la Secretaría de Asuntos Públicos de la Presidencia de la República, en el Concejo Municipal de Las Tablas.

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El encuentro reunió a autoridades del Gobierno central, alcaldes y presidentes de concejos municipales de las cuatro provincias mayormente impactadas por el sismo, con el objetivo de fortalecer la coordinación para ofrecer respuestas más rápidas y efectivas a las comunidades.

La prioridad es clara: brindar soluciones habitacionales a las familias que han perdido sus hogares, garantizar la atención de sus necesidades básicas y avanzar hacia una recuperación que les permita regresar a condiciones de vida dignas y seguras”, expresó Adalpa en un comunicado.

Durante la reunión también se abordaron los daños a las infraestructuras municipales y la necesidad de impulsar la recuperación económica, comercial y turística de los distritos afectados.

El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, explicó que el encuentro buscaba unificar esfuerzos y aclarar a la población cuáles serán los pasos para recibir asistencia del Gobierno central, ante la incertidumbre que persiste en las comunidades.

Se desconoce, pues, cuándo la ayuda va a estar llegando, sobre todo lo que es la reparación de las viviendas, la construcción de casas”, manifestó.

Batista indicó que en la reunión participó el ministro de Vivienda y destacó que los gobiernos locales conocen el territorio, la idiosincrasia y las particularidades de sus corregimientos y distritos, por lo que su participación resulta necesaria para coordinar las respuestas.

“Desde Adalpa reafirmamos nuestro compromiso de servir como puente entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, promoviendo acciones coordinadas que permitan llevar soluciones concretas y oportunas a cada territorio”, sostuvo la asociación.

Se conoció que en medio de la reunión algunos alcaldes dejaron claro que no han recibido los 20 mil dólares que el Gobierno anunció entregar a los 32 municipios más afectados del país, luego del temblor.

Deespués del terremoto del 9 de octubre, el balance nacional registra 15,500 viviendas evaluadas, en las que residen 50,299 personas. De estas, 3,223 presentan daño total; 2,489, daño moderado; 3,925, daño parcial; 1,308, daño leve; y 441, daño menor. Además, 6,654 personas permanecen en 122 albergues activos.

Los datos actualizados se encuentran en la plataforma Panama Conecta.

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