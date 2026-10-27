Feria del IMA en Juan Díaz suma atención psicológica gratuita para afectados por el sismo

También se ofrecieron toma de presión, pruebas de glucosa, exámenes de laboratorio, atención relacionada con la vista y vacunación, entre otros servicios a precios accesibles o gratuitos, según la prestación.

La feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), realizada en el parque Heliodoro Patiño, en Juan Díaz, incorporó atención psicológica gratuita y servicios de salud para las personas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, además de la venta de alimentos a precios accesibles.

Según explicó el representante de Juan Díaz, David Bernal, esta es una feria integral organizada en coordinación con Grupo Delta, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el policentro de Juan Díaz.

La jornada atendió a quienes aún experimentan ansiedad o crisis emocionales, así como información sobre qué hacer antes, durante y después de situaciones de emergencia, como inundaciones, sismos, desastres e incendios.

También se ofrecieron toma de presión, pruebas de glucosa, exámenes de laboratorio, atención relacionada con la vista y vacunación, entre otros servicios a precios accesibles o gratuitos, según la prestación.

Los asistentes destacaron los precios de los productos disponibles en la feria, donde podían adquirir arroz, frijoles, cebolla, ajíes, verduras y otros alimentos.

Una de las compradoras explicó que acudió para abastecerse de varios productos porque los encontró más económicos que en los supermercados.

Otro asistente contó que aprovechó la jornada para realizarse exámenes de la vista y buscar alimentos, entre ellos arroz, verduras y camarones.

La actividad corresponde a la décima feria del IMA realizada en Juan Díaz, donde, se organiza una jornada de este tipo cada mes.

Información de Hellen Concepción

Otras notas que le pueden interesar: