MiAmbiente ordena el cierre de La Cascada del río Chagres por deslave que dejó a un policía herido

El cierre de la Cascada es indefinido y sin excepciones, de acuerdo con MiAmbiente. Las autoridades evaluarán si el terremoto de magnitud 7.5, del 9 de octubre, influyó en el deslave.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó este martes 27 de octubre el cierre indefinido de La Cascada, en el río Chagres, dentro del Parque Nacional Chagres, luego de un deslave que dejó lesionado a un agente de la Policía Nacional.

Según MiAmbiente, el policía fue atendido de inmediato por personal médico y su condición es estable.

Nadie podrá ingresar a La Cascada, ni nacionales ni extranjeros, sin excepciones y hasta nuevo aviso, según la comunicación institucional. La entidad indicó que la orden es de cumplimiento obligatorio y se mantendrá hasta que las autoridades confirmen que el lugar es seguro para reabrirlo.

Las causas aún no están determinadas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas analizará lo ocurrido, incluida la posible influencia del reciente sismo de magnitud 7.5, del 9 de octubre pasado y sus réplicas posteriores.

Las evaluaciones se realizan con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), inspecciones del terreno para definir las medidas de seguridad que correspondan antes de cualquier reapertura.

La medida no impacta el resto de los sitios y sectores del Parque Nacional Chagres, que operan con normalidad. El cierre aplica solo al sector de La Cascada, según informó MiAmbiente.

El ministerio pidió a los operadores turísticos y al público en general respetar el cierre y no acercarse al área restringida. "La seguridad de los visitantes y de sus vidas es lo primero", señaló la entidad en un comunicado.