¿Recibir un 'Chantín' de la Alcaldía impide acceder a una vivienda del Miviot? Esto es lo que debe saber sobre el proceso

Consultamos al Miviot para conocer qué ocurre en el caso de 127 familias que se verán beneficiadas con el contenedor que entrega la Alcaldía de Panamá para su refugio temporal. En esta nota te explicamos el proceso para reconstruir tu vivienda con apoyo del Miviot.

Ciudad de Panamá/Recibir un "Chantin" no debe confundirse con recibir una solución habitacional permanente.

Los contenedores acondicionados que entrega la Alcaldía de Panamá buscan ofrecer un refugio temporal a las familias damnificadas por el terremoto del 9 de octubre, mientras avanza el proceso de recuperación de sus hogares.

La iniciativa “Chantin pa’ la gente” se financia con donaciones de ciudadanos y empresas y tiene como meta entregar 127 unidades. Al 26 de octubre, el portal oficial reportaba 22 viviendas entregadas, siete en camino y 98 pendientes, con una recaudación que finalizó en $1,016,149.

En el sitio web https://chantin.mupa.gob.pa/ la Alcaldía ha publicado toda la información relacionada con el proyecto.

La página de la iniciativa también mantiene un contador de 90 días para cumplir las entregas previstas.

Sin embargo, la ayuda de la Alcaldía y el proceso de atención del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) son asuntos distintos.

Nota relacionada: Entregan nuevas viviendas a familias damnificadas en Veraguas

Por un lado, la Alcaldía busca proporcionar alojamiento temporal a las familias afectadas que permanecían bajo carpas y tiendas de acampar; mientras que el Miviot evalúa los daños y determina qué respuesta habitacional corresponde, incluida la reconstrucción total de viviendas que colapsaron.

El contenedor de 40 pies que será entregado a 127 familias es un bien inmueble que queda como patrimonio familiar de los beneficiados. Su entrega no sustituye por sí misma la evaluación del Miviot sobre la vivienda original.

La recaudación y gestión de las contrataciones de esta iniciativa se realiza a través de la fundación Omar Alfanno.

El alcalde Mayer Mizrachi explicó que la contratación para el acondicionamiento de estos contenedores está a cargo de varias empresas y no de una sola.

El costo de $8,000 por unidad incluye: un contenedor de 40 pies acondicionado para ser habitable, con camas, cocina y enseres básicos, además de instalaciones eléctricas y sanitarias. El presupuesto contempla $5,350 para el contenedor acondicionado; $900 para la dotación; $500 para el transporte; $500 para los cimientos; $150 para plomería; $150 para electricidad; $150 para la descarga e instalación, y $300 para la limpieza y preparación del terreno.

¿Qué debe hacer si recibió un contenedor y su vivienda colapsó?

TVN-2.com consultó al Miviot para conocer qué ocurre en el caso de 127 familias que se verán beneficiadas con el contenedor que entrega la Alcaldía para su refugio temporal.

La institución recordó la habilitación del formulario digital para que las personas cuyas viviendas resultaron afectadas por el terremoto reporten los daños. También pueden acudir a las direcciones regionales de la institución o solicitar orientación en los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) y los centros de acopio habilitados.

El registro es el punto de partida para que el ministerio conozca el caso y pueda realizar las evaluaciones correspondientes. No implica que la familia tenga aprobada automáticamente una vivienda nueva.

1. Reportar la vivienda afectada

El primer paso es ingresar al formulario oficial del Miviot y completar los datos solicitados.

La plataforma requiere:

Número de cédula y nombre completo de la persona que presenta el reporte.

Provincia, distrito y corregimiento donde se encuentra la vivienda.

Dirección o punto de referencia.

Ubicación de la vivienda en el mapa o sus coordenadas.

Dos fotografías obligatorias de la vivienda afectada; se permite adjuntar una tercera imagen de manera opcional.

Quienes no puedan completar el formulario por internet pueden acudir a la dirección regional del Miviot correspondiente para recibir orientación y gestionar el expediente. También puede solicitar asistencia técnica a la institución gubernamental más cercana para que pueda quedar el registro.

2. Evaluación técnica y socioeconómica

Una vez registrado el caso, el ministerio debe evaluar las condiciones de la vivienda y las necesidades de la familia.

El proceso contempla inspecciones técnicas para determinar el nivel de afectación y conocer si el terreno reúne las condiciones necesarias para construir de nuevo. También incluye informes socioeconómicos para identificar las necesidades particulares de cada hogar.

Las autoridades han señalado que se dará prioridad a los casos de mayor vulnerabilidad, entre ellos las familias con adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

3. Determinar la solución habitacional

La respuesta depende de los resultados de las evaluaciones. No todas las viviendas afectadas requieren la misma intervención.

La solución habitacional es de 43 metros cuadrados para familias sin integrantes con discapacidad. En los casos que requieren condiciones de accesibilidad, la superficie será de unos 46 metros cuadrados, con rampas, puertas más anchas y baños adaptados para facilitar la movilidad. Las mismas contarán con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo en el interior y un sistema de infiltración sanitario.

En los casos de colapso total, el Miviot contempla la construcción de nuevas soluciones habitacionales. Para las viviendas con daños parciales, la atención dependerá de la evaluación técnica y de las necesidades identificadas.

A la fecha, se mantienen 3 programas habitacionales para los damnificados por el sismo.

Reconstrucción de viviendas que se perdieron por completo en el sismo

Reparación de viviendas con daños parciales para el retorno inmediato a sus viviendas

Mi Hogar solidario: Entrega de materiales y asesoría técnica para la reconstrucción por cuenta propia. En este caso, la institución brinda materiales por la misma cuantía que el costo de construcción de la vivienda, es decir, unos $32 mil para un espacio de 42 metros cuadrados.

La institución ha reportado que mantiene unas 2,700 viviendas bajo construcción en la región de Azuero, sin embargo, esta cifra es variable conforme avanzan las evaluaciones.

4.Sismoresistencia

Después de aquel fatídico viernes 9 de octubre, uno de los mayores miedos de la población es si las viviendas cumplen con los parámetros del reglamento estructural.

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, aseguró que los diseños cumplen con criterios de resistencia sísmica y con el Reglamento Estructural Panameño de 2021. Entre los sistemas constructivos utilizados, mencionó el bloque tradicional reforzado, sistema constructivo PCH (paneles de poliestireno con malla de acero) conocido como M2, los paneles estructurales de PVC con acero y concreto y otros sistemas modulares prefabricados.

En los casos de familias que construyeron sus casas en terrenos de sus padres u otros familiares, el Miviot indicó que también se contempla la posibilidad de presentar derechos posesorios cuando no se cuenta con un título de propiedad.

Sobre las familias que alquilaban las casas destruidas, Méndez indicó que pueden presentar sus solicitudes en las oficinas regionales del ministerio.

El Miviot pidió a las familias evitar la demolición o remoción de materiales por cuenta propia, debido a que las estructuras pueden haber quedado debilitadas y representar un riesgo de accidentes. El tiempo estimado para completar las viviendas es de entre 17 y 20 días, aunque el plazo dependerá de las condiciones climáticas, ya que las lluvias podrían retrasar los trabajos.

4. Consultar el estado del trámite

Después de presentar el reporte, las familias pueden consultar el estado de su caso mediante los canales habilitados por el Miviot.

El seguimiento permite conocer si el expediente está pendiente de evaluación, si la vivienda ya fue evaluada, si se asignó un programa, si la construcción está en proceso o si la vivienda fue entregada.

¿Y si usted no quiere la vivienda del Miviot?

Si usted no desea la ayuda que brinda el Gobierno para la reconstrucción de viviendas, deberá firmar un documento oficial.

Los funcionarios del Miviot puntualizaron que aquellos ciudadanos que opten por no aceptar las viviendas bajo estas especificaciones deben firmar un documento oficial de rechazo. Esta medida permite a la institución mantener el control administrativo y dirigir los recursos de forma inmediata a las familias que sí autoricen la construcción.

Importante: Presentar el formulario no equivale a tener aprobada una vivienda. La solución depende de la evaluación y de la asignación correspondiente por parte de las autoridades.

La orientación del Miviot y el registro oportuno de los daños son parte fundamental de ese proceso, especialmente para quienes necesitan una reconstrucción o una solución habitacional permanente para poder retornar a sus hogares.

Dónde reportar los daños: Formulario de afectación de viviendas del Miviot.

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