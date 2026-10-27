Aprehenden a tres personas, entre ellas dos funcionarios públicos, por caso de peculado en perjuicio de la AIG

Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

Ciudad de Panamá/Tres personas, entre ellas dos funcionarios públicos y un particular, fueron aprehendidas por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Este caso habría ocasionado una lesión económica de aproximadamente 964 mil 620 dólares.

Operación Cumulus, donde participaron la Fiscalía Superior Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Las diligencias judiciales se desarrollaron en los sectores de Villa Lucre, Betania y Panamá Oeste, donde fueron aprehendidas estas personas, los funcionarios laboran en la AIG. Se ubicaron además algunos elementos que podrían ser utilizados como prueba relacionada con la investigación.

Estas diligencias guardan relación con una investigación penal iniciada en diciembre de 2025, a raíz de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se reflejaron presuntas irregularidades en la adquisición de un Sistema de Planificación de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres de Tecnología de la Información, destinado a instituciones estatales de misión crítica.

De acuerdo con el informe, la adquisición se habría realizado sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por las distintas entidades beneficiarias. Además, el sistema actualmente no estaría siendo utilizado.

Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el desarrollo de las audiencias correspondientes.