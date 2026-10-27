Corredor Sur: anuncian cierres nocturnos y cambios en la circulación

Los trabajos se realizarán de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. en la vía que conduce de Tocumen hacia Paitilla. El sábado habrá cierres totales de hasta 15 minutos por el izaje de vigas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La circulación por el Corredor Sur tendrá restricciones nocturnas hasta el sábado 31 de octubre debido a trabajos de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo, informó ENA SUR, S.A.

Las labores se desarrollarán en el tramo marino de la vía, en la calzada que conduce de Tocumen hacia Paitilla, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

De acuerdo con la programación, del lunes 26 al viernes 30 de octubre se realizarán trabajos de colocación de prelosas, mientras que el sábado 31 se llevarán a cabo maniobras de izaje de vigas.

¿Cómo funcionará el tránsito durante los cierres?

Durante el horario de los trabajos se cerrarán todos los carriles en dirección a Paitilla. Como alternativa, se habilitará una inversión de carriles en la calzada que conduce hacia Tocumen.

Se mantendrán dos carriles habilitados: uno para la circulación hacia Paitilla y otro hacia Tocumen, utilizando los carriles de media y baja velocidad, respectivamente.

La velocidad máxima permitida en el área intervenida será de 30 kilómetros por hora (km/h).

Cierres de hasta 15 minutos el sábado

ENA SUR informó que el sábado 31 de octubre, durante las maniobras de izaje de vigas, se efectuarán cierres totales del tramo por razones de seguridad. Estas interrupciones tendrán una duración máxima de 15 minutos por período.

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Una vez finalizadas las maniobras, se restablecerá la circulación mediante la inversión de carriles habilitada.

La concesionaria recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos tomando en cuenta las restricciones, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal en el sitio.

Además, reiteró el llamado a no superar los 30 km/h en el área de trabajo.