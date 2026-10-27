Caja de Seguro Social evalúa si repara o demuele la Policlínica Presidente Remón por daños que dejó el terremoto

El funcionario aseguró que la institución ha ido recuperando progresivamente la capacidad operativa de su red, aunque reconoció que todavía existen instalaciones que no pueden utilizarse en sus edificios originales.

La Policlínica Presidente Remón, ubicada en Calle 17 de Santa Ana, permanece cerrada mientras se espera una evaluación técnica que determine si puede ser reparada o si será necesario demolerla y construir una nueva estructura, luego de los daños ocasionados por el terremoto del 9 de octubre.

Así lo informó Marcos Young, director de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social (CSS), quien explicó que el edificio presenta rajaduras, desniveles y afectaciones en los puentes de conexión entre sus estructuras. Por el momento, no se ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

Young indicó que la instalación fue construida en la década de 1950 y que se requiere una evaluación especializada, en la que participarían la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y otras instancias técnicas como el Comando Sur, para determinar las medidas que se deberán adoptar.

El funcionario también advirtió que la cobertura del seguro podría resultar insuficiente para afrontar una reconstrucción. Aunque mencionó que el monto reconocido podría rondar los $2 millones, estimó que una intervención completa podría costar entre $15 millones y $16 millones. Aclaró que todavía no se cuenta con una cifra definitiva.

Ante el cierre de la Policlínica Presidente Remón, la CSS redistribuyó a su personal en distintas instalaciones de la capital. La mayoría fue trasladada a Calle 25, mientras que parte de los especialistas fue ubicada en el Complejo Hospitalario y en otras instalaciones, entre ellas la Policlínica de Calidonia.

El objetivo, explicó Young, es mantener la atención de los pacientes y facilitar el acceso a las consultas, debido a la alta demanda que ya registra la instalación de Calle 25.

El terremoto también afectó instalaciones de salud en varias provincias.

Entre las mencionadas por el director de Prestaciones Médicas están la Ulaps de Tonosí, la Policlínica de Chitré, instalaciones en Los Pozos, el Hospital de Soná y el Hospital de Aguadulce, además de afectaciones parciales en otras unidades.

Para mantener los servicios, la CSS atiende carpas mientras avanza la recuperación de sus operaciones. Marcos Young indicó que, desde el 9 de octubre, se habían registrado 65 mil atenciones de urgencia y 117 mil consultas.

En el caso de la Policlínica de Chitré, parte de la consulta externa fue trasladada al Gustavo Nelson Collado, que también retomó sus actividades. Young señaló que en este último centro se realizaron procedimientos durante el fin de semana, entre ellos cirugías de cataratas, cateterismos cardíacos y mamografías.

En Los Santos, la Policlínica de Las Tablas está apoyando al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas con la realización de cesáreas y otras cirugías. Asimismo, la CSS desarrolla brigadas para atender a las comunidades afectadas en Veraguas y otras zonas.

El funcionario aseguró que la institución ha ido recuperando progresivamente la capacidad operativa de su red, aunque reconoció que todavía existen instalaciones que no pueden utilizarse en sus edificios originales.

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Los daños en algunas instalaciones obligaron a trasladar pacientes que necesitaban procedimientos quirúrgicos, especialmente de ortopedia, hacia centros con las condiciones necesarias para realizar estas intervenciones.

De acuerdo con Young, esta situación también provocó el aplazamiento de algunas cirugías programadas en la capital, debido a la llegada de pacientes procedentes de las zonas afectadas.

Para atender la demanda acumulada, Ciudad de la Salud habilitó cinco quirófanos para procedimientos de ortopedia. La CSS espera estabilizar la situación durante noviembre y avanzar en la atención de las cirugías pendientes.

El director agregó que los pacientes con condiciones médicas que requieren atención, como derrames cerebrales, infartos y neumonías, se mantienen, en la medida de lo posible, cerca de sus áreas de residencia, debido a que parte de la capacidad operativa de las instalaciones del interior ya se ha recuperado.

Además, la institución ha brindado apoyo de salud mental tanto a pacientes como a trabajadores que han experimentado afectaciones emocionales tras el terremoto.

Young también informó que la CSS ha realizado alrededor de 6,500 procedimientos relacionados con la detección de cáncer de próstata y de mama, incluidos estudios de PSA y mamografías.

El funcionario anunció que se mantendrían las jornadas de atención durante el fin de semana y que estaba prevista una jornada de biopsias de próstata para confirmar diagnósticos.

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