Fondos de descentralización: Propondrán modificación para que municipios afectados por el terremoto obtengan recursos

El diputado Jorge Herrera también expuso las limitaciones de los gobiernos locales para atender las necesidades de sus comunidades con los recursos disponibles. Como ejemplo, mencionó que algunos corregimientos cuentan con fondos de inversión que resultan insuficientes frente a las necesidades de infraestructura y servicios.

Ciudad de Panamá/Los municipios de las provincias centrales afectados por el terremoto del 9 de octubre enfrentan dificultades para recaudar impuestos y mantener sus servicios, una situación que ha impulsado una nueva propuesta para modificar las reglas de uso de los recursos de descentralización.

El diputado y presidente del Partido Panameñista, Jorge Herrera, explicó que las afectaciones económicas han reducido los ingresos de varias alcaldías, debido a los daños sufridos por establecimientos comerciales que ahora tienen dificultades para pagar sus tributos.

Herrera señaló que ha visitado entre 20 y 24 de los 32 municipios de las provincias centrales y describió un panorama crítico para las autoridades locales, que deben atender las necesidades de las comunidades mientras enfrentan limitaciones presupuestarias.

“El 85% de los municipios del país son subsidiados por el Estado”, afirmó el diputado al referirse a la dependencia de los gobiernos locales de las transferencias estatales.

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Ante este escenario, Herrera anunció que se impulsaría una modificación para permitir que los municipios que lo necesiten puedan utilizar recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para cubrir gastos de funcionamiento, siempre que los proyectos correspondientes no hayan sido adjudicados.

El diputado aclaró que la medida sería voluntaria y estaría dirigida a las municipalidades que requieran esos fondos para mantener sus operaciones.

Entre las dificultades que enfrentan están el pago de la planilla y la continuidad de servicios como la recolección de basura y el mantenimiento de las áreas verdes.

“¿Cómo vas a mantener la planilla municipal? ¿Cómo vas a mantener los servicios de responsabilidad, recolección de basura, atención a las áreas verdes?”, planteó Herrera al explicar las consecuencias de la caída en los ingresos.

Según indicó, la iniciativa sería presentada ante la Asamblea Nacional y se convocaría a una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales para avanzar con el trámite legislativo.

Herrera mencionó a Tonosí, Macaracas, Mariato y Soná entre los municipios que han tenido problemas para recaudar impuestos tras las afectaciones.

El diputado también expuso las limitaciones de los gobiernos locales para atender las necesidades de sus comunidades con los recursos disponibles. Como ejemplo, mencionó que algunos corregimientos cuentan con fondos de inversión que resultan insuficientes frente a las necesidades de infraestructura y servicios.

Además, consideró que la revisión de la descentralización debe abarcar no solo la distribución de los recursos, sino también la rendición de cuentas, la transparencia en las compras y la participación ciudadana.

Herrera sostuvo que ya existe una propuesta de reforma a la Ley de Descentralización, cuyo debate permanece en segundo debate suspendido, y planteó la necesidad de revisar la distribución de los subsidios y los recursos destinados a inversión.

Sobre los recursos extraordinarios anunciados para los gobiernos locales afectados por el terremoto, Herrera indicó que se habían realizado los trámites para avanzar con los desembolsos durante esa semana, sin embargo, advirtió que el dinero tiene restricciones de uso y no puede destinarse a materiales de construcción.

Entre los gastos permitidos con los fondos transferidos por la Contraloría de $10 mil para juntas comunales y $20 mil para alcaldías, mencionó la compra de alimentos y medicamentos, el combustible y la habilitación de albergues o toldas, así como el apoyo para abrir caminos con maquinaria.

El diputado consideró que esos recursos son limitados frente a las necesidades de las comunidades y advirtió que las afectaciones continuarán más allá de la atención inmediata de la emergencia.

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Reformas electorales

Herrera también se refirió a las reformas electorales y confirmó que el partido Panameñista decidió no respaldarlas en este momento.

Explicó que la decisión se tomó después de una reunión del directorio nacional del colectivo, en la que se evaluaron varios puntos de la propuesta.

Entre sus objeciones mencionó la posibilidad de que una persona electa para dos cargos pueda ejercerlos alternadamente. A su juicio, debe mantenerse la regla que permite a quien gana dos puestos elegir uno dentro de los cinco días hábiles posteriores a la elección.

Herrera sostuvo que el debate debe retomarse en enero y argumentó que las autoridades deben priorizar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto y las necesidades de las familias que todavía enfrentan incertidumbre sobre sus viviendas.

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