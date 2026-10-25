Avanza reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo en Coclé

El Miviot ha evaluado más de 2,520 viviendas en la provincia, mientras continúa la revisión de las zonas consideradas de riesgo.

Provincia de Coclé./En la barriada El Carmen, en el distrito de Penonomé, comenzó el vaciado de concreto en dos viviendas que colapsaron por completo tras el sismo del pasado 9 de octubre. Otras tres casas también están en proceso de construcción en el distrito de Natá.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que ha evaluado más de 2,520 viviendas en Coclé. Sin embargo, las inspecciones continúan para completar el balance de las afectaciones y determinar cuáles terrenos son aptos para la reconstrucción.

La entidad también revisa las condiciones de las zonas de riesgo, especialmente en el norte de la provincia, donde las condiciones climáticas y los deslizamientos de tierra dificultan la construcción. Para estos casos, se buscan alternativas que permitan a las familias acceder a una vivienda segura.

“Tenemos que corroborar que sean construidas en una zona segura, porque en algunos casos, como en el área norte, tenemos muchas zonas de deslizamiento, donde la tierra falló y no queremos que queden en zona de riesgo y poner sus vidas en peligro”, explicó una ingeniera del Miviot.

La institución indicó que algunas familias permanecen en albergues. En los casos donde las viviendas colapsaron, pero los terrenos son seguros para construir, se realiza una evaluación para determinar la viabilidad de levantar nuevas casas.

A la espera de ayuda

Xiomara Martínez, una de las afectadas por el sismo, contó a TVN Noticias que personal del Miviot ya evaluó su vivienda y que ahora espera una respuesta sobre su caso.

“Dijeron que teníamos que esperar el expediente, sí me gustaría que me ayudaran. En estos momentos estoy desempleada y no tengo cómo reparar mi vivienda. Me gustaría que el Gobierno me ayudara en esa parte”, manifestó.

Con información de Nathali Reyes.