Empresas afectadas por el sismo en Coclé solicitan suspender contratos laborales

A través del Servicio Público de Empleo, el Mitradel busca facilitar la continuidad laboral y reducir el impacto económico en las familias, especialmente ante la proximidad del cierre de año.

Coclé/Algunas empresas y pequeños comercios afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre han comenzado a solicitar la suspensión de contratos laborales en la provincia de Coclé, informó la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ana Gabriela Soberón.

La viceministra explicó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) mantiene recorridos de inspección en las provincias afectadas para conocer el impacto del movimiento sísmico en la actividad económica y laboral.

Soberón indicó que, aunque no cuentan con reportes de mayores incidencias, ya han recibido solicitudes de suspensión de contratos en Coclé.

Ante este escenario, señaló que la Dirección de Empleo trabaja en coordinación con el sector privado y productivo para ofrecer alternativas laborales a las personas que puedan verse afectadas por estas medidas.

"Tenemos una Dirección de Empleo que trabaja de sol a sol a nivel nacional con la hoja de ruta que ha trazado la ministra, donde estamos tendiendo puentes de la mano con el sector privado, el sector productivo, para que estas personas que en algún momento lleguen a tener una suspensión de contrato puedan seguir con la continuidad laboral", señaló.

A través del Servicio Público de Empleo, el Mitradel busca facilitar la continuidad laboral y reducir el impacto económico en las familias, especialmente ante la proximidad del cierre de año.

Las declaraciones se dieron durante la inauguración del Quinto Encuentro Plenario de la Red Iberoamericana de Inspección del Trabajo.

Información de Jessica Román

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