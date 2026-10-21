Costarricense requerido por Estados Unidos por fraude es aprehendido por Interpol en Tocumen

El costarricense requerido por la justicia estadounidense fue detenido al llegar desde Costa Rica, cuando se disponía a seguir su viaje hacia Colombia.

Ciudad de Panamá/Un ciudadano costarricense requerido por Estados Unidos por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, vinculado a un esquema de fraude mediante falsos premios de lotería, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá.

La aprehensión la realizó la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Panamá, según informó la institución.

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre fue detenido cuando arribó a Panamá procedente de Costa Rica y se disponía a continuar su viaje con conexión hacia Colombia.

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¿En qué consistía el presunto fraude con falsos premios de lotería?

Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, el esquema consistía en contactar a personas residentes en diferentes estados de ese país y hacerles creer que habían ganado premios de lotería.

Para recibir las supuestas ganancias, las víctimas debían efectuar pagos anticipados por concepto de impuestos, de acuerdo con la información divulgada.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y con la localización y aprehensión de personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación panameña y los tratados internacionales vigentes.

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