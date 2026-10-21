Contraloría retoma participación en juntas directivas tras aclaración sobre condición de PEP

Con la reanudación, los representantes mantendrán sus tareas de acompañamiento y fiscalización dentro del marco legal vigente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República anunció que sus representantes retomarán de manera inmediata la participación en las juntas directivas de entidades estatales, luego de que la Superintendencia de Bancos de Panamá aclarara que no son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) por ejercer esta función únicamente con derecho a voz y sin voto.

Según explicó la institución, sus delegados asisten como parte de su labor fiscalizadora y pueden formular observaciones y advertencias, pero no votan ni participan en la aprobación de decisiones administrativas o financieras.

La participación había sido suspendida temporalmente, el pasado 7 de octubre, mientras se aclaraba el alcance de la normativa sobre las PEP. Luego de que el Acuerdo N.º 1-2025 de la Superintendencia de Bancos establece una guía enunciativa de los cargos considerados como PEP. Entre ellos figuran miembros de juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales y determinadas sociedades de capital mixto.

En ese sentido, la Contraloría señaló que esta medida buscaba proteger a sus funcionarios y evitar que resultaran afectados por una disposición que, según la aclaración recibida, no corresponde a la función que desempeñan en estas juntas.

Con la reanudación, los representantes mantendrán sus tareas de acompañamiento y fiscalización dentro del marco legal vigente.