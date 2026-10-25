Familias de Los Pinos, en Los Santos, esperan respuestas tras perder sus viviendas por el sismo

Provincia de Los Santos./En la barriada Los Pinos, en La Villa de Los Santos, varias familias enfrentan las consecuencias del sismo del pasado 9 de octubre, que dejó daños severos en sus viviendas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó inspecciones y colocó señalizaciones en las estructuras para advertir sobre su condición de inhabitabilidad. Como resultado, la mayoría de los residentes afectados ha tenido que abandonar sus hogares.

TVN Noticias conversó con residentes de esta barriada, donde al menos siete viviendas han sido declaradas pérdida total tras el temblor.

Alexis Melgar, quien vive con su abuela, tuvo que desalojar la casa en la que residieron durante 30 años debido a los daños que sufrió la estructura.

“Esto es muy triste. Lamentablemente, todos los que tenemos una vida, que nos levantamos y crecimos en un humilde hogar, hoy no sirve. Perdimos cocina, parte de los cuartos. Lo único que le doy gracias a Dios y a la Virgen es que estamos vivos y que esto fue de día y no de noche; ellos nos ampararon”, expresó Melgar.

Actualmente, la familia recibió apoyo para ocupar otro lugar mientras espera que se atienda la situación de su vivienda.

El día del sismo, Melgar había salido a buscar los medicamentos de su abuela, como hacía cada mes. En medio del temblor, regresó a su hogar con ayuda de un vecino y encontró que su abuela ya había sido auxiliada por otros residentes.

“Es muy difícil, hay que levantarse y dormir en un lugar que no es la casa de uno, pero tenemos ángeles que nos ayudan”, manifestó.

Sobre la reconstrucción, Melgar señaló que, hasta el momento, solo le han informado que la vivienda no puede ser habitada. Aunque ya se realizó la inspección, la familia aún no tiene información sobre cuándo podrían comenzar las obras.

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