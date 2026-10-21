Temblor en Panamá: MOP restringe paso de vehículos pesados en dos puentes de Coclé afectados por el sismo

Las disposiciones fueron comunicadas a los usuarios y residentes de los corregimientos de El Cañaveral y El Copé como parte de las medidas preventivas para proteger a quienes transitan por estas vías.

Coclé/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) estableció un límite máximo de cinco toneladas para circular por dos puentes modulares tipo Bailey en la provincia de Coclé, tras las evaluaciones técnicas realizadas luego del terremoto del pasado 9 de octubre y sus réplicas.

Las restricciones rigen desde este miércoles 21 de octubre y se mantendrán hasta nuevo aviso. La medida comprende los puentes sobre los ríos Coclé del Sur, en la vía hacia Toro Bravo, y San Antonio, en la comunidad de San Roquito.

En el puente sobre el río Coclé del Sur también se estableció una restricción de altura de ocho pies, equivalentes a 2.44 metros. Los vehículos tipo coaster podrán circular siempre que cumplan con ambos límites.

En tanto, el puente sobre el río San Antonio tendrá únicamente la limitación de peso de cinco toneladas, sin restricción de altura.

Para los usuarios que se desplazan hacia Toro Bravo, el MOP señaló dos rutas alternas: la vía hacia El Potrero y la conexión de Toro Bravo con La Pintada, por la vía principal.

En San Roquito, la entidad recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones y restricciones establecidas.

El ministerio pidió respetar la señalización preventiva instalada en ambos puentes, extremar las precauciones al aproximarse a las estructuras y seguir las indicaciones del personal autorizado.

Las disposiciones fueron comunicadas a los usuarios y residentes de los corregimientos de El Cañaveral y El Copé como parte de las medidas preventivas para proteger a quienes transitan por estas vías.