Temblor en Panamá: San Carlos suspende desfiles y actividades de las fiestas patrias

La suspensión busca priorizar los recursos y las inversiones municipales para atender a las familias damnificadas y velar por la seguridad y el bienestar de la población.

La Alcaldía de San Carlos ordenó la suspensión de los desfiles cívicos y otras actividades conmemorativas previstas para noviembre, debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre y sus réplicas.

La medida quedó establecida en el Decreto Alcaldicio N.° 089, del 16 de octubre de 2026, publicado en Gaceta Oficial que contempla la suspensión de las actividades del Día del Niño, programadas para el 1 de noviembre; la romería del 2 de noviembre; los desfiles cívicos y toques de dianas del 3 y 4 de noviembre; así como las celebraciones del aniversario de fundación del distrito y de varios corregimientos.

De acuerdo con el documento, un censo realizado por personal municipal identificó afectaciones en más de 75 viviendas, principalmente en los corregimientos de Los Llanitos, La Ermita, El Higo y San Carlos. Además, un informe técnico de la Unidad de Proyectos del municipio determinó que 24 viviendas presentan pérdida total, mientras que otras requieren reparaciones urgentes.

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El decreto señala que la suspensión busca priorizar los recursos y las inversiones municipales para atender a las familias damnificadas, así como velar por la seguridad y el bienestar de la población ante los riesgos asociados a los movimientos telúricos.

Las actividades suspendidas incluyen las conmemoraciones del 3 de noviembre, cuando se celebra la separación de Panamá de Colombia, y del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios y aniversario de fundación del distrito, fecha que también coincide con las festividades de su santo patrono, San Carlos Borromeo.

La Alcaldía informó que se realizarán las coordinaciones necesarias para que las actividades puedan desarrollarse en otras fechas. Asimismo, el decreto contempla la posibilidad de coordinar posteriormente un desfile para honrar los símbolos patrios, siempre que se pueda garantizar la seguridad de los participantes.