Colón tendrá su desfile el 5 de noviembre, pero el alcalde sugiere cambiar la ruta ¿Cuál es el motivo?

Se espera que en los próximos días las autoridades definan la ruta que seguirán los desfiles patrios en Colón.

Colón/El alcalde de Colón, Diógenes Galván, respaldó la realización de los desfiles patrios del próximo 5 de noviembre, pero propuso revisar la ruta prevista debido a las condiciones de algunos edificios y a la presencia de personas que aún duermen en las aceras tras las afectaciones registradas.

Galván indicó que buscará reunirse con el Ministerio de Educación (Meduca), los estamentos de seguridad, la comisión de festejos patrios y representantes de las bandas escolares para definir un recorrido que brinde mayor seguridad a los asistentes y participantes.

“Podemos hacer el desfile, no creo que sea conveniente —y es mi opinión, esta opinión la voy a ampliar, escuchando a los demás estamentos— no creo que sea conveniente hacer los desfiles en la ciudad, porque en la ciudad todavía tenemos cerca de 150 ciudadanos que están durmiendo en las aceras. No podemos desfilar encima de la gente”, manifestó el alcalde.

El funcionario agregó que todavía no se ha resuelto la situación habitacional de estas personas y consideró que las actividades no deben desarrollarse sobre los espacios que ocupan quienes permanecen en las calles.

Por otro lado, el alcalde advirtió sobre las condiciones de al menos ocho caserones del casco de la ciudad, cuyas estructuras estarían comprometidas. Según lo expuesto, existe preocupación por el posible impacto de las vibraciones generadas por el paso de las delegaciones y bandas escolares.

El anuncio se da luego de que el ministro de Educación, Ventura Vega, autorizara la realización de los desfiles del 3 y 4 de noviembre, mientras que la decisión sobre las actividades del 5 de noviembre quedó en manos de los municipios y consejos municipales.

Se espera que en los próximos días las autoridades definan la ruta que seguirán los desfiles patrios en Colón.

Información de Néstor Delgado

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