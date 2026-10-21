Temblor en Panamá: Anuncian que Mipymes afectadas podrán acceder a préstamos con intereses más bajos
Luego de un financiamiento otorgado por el BID, que se encuentra en el Banco Nacional de Panamá, el cual será canalizado a través de distintos bancos, cooperativas y financieras que participen en el otorgamiento de estos créditos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá anunciaron un fondo de más de $100 millones para otorgar préstamos con tasas de interés más bajas a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.
Este financiamiento, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Panamá, se encuentra en el Banco Nacional de Panamá y será canalizado a través de distintos bancos, cooperativas y financieras que participen en el otorgamiento de estos créditos.
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El ministro del MEF, Felipe Chapman explicó que “con estos recursos, las empresas afectadas podrán financiar capital de trabajo, como salarios, pago a proveedores y gastos operativos”. También dijo que “podrán reparar locales e instalaciones dañadas, reponer equipos, maquinaria e inventarios perdidos, y realizar otras inversiones necesarias para su recuperación”.
Señaló que “esta fórmula de apoyo del Estado, con respaldo del BID, permite obtener financiamiento a muchos que no han calificado en el pasado. Además, a costos más bajos”.
Por su parte, Javier Carrizo, gerente del Banco Nacional de Panamá, indicó que “ese fondo se ha hecho extensivo a diferentes instituciones. En este momento hay 19 instituciones y procedo a leer las mismas”.
Entre los 13 bancos mencionó al Banco Nacional de Panamá, Banco General, Caja de Ahorros, Metrobank, Davivienda, Banesco, Credicorp Bank, Banco Aliado, Towerbank, Unibank, Lafise, Canal Bank y Banco Delta. En cuanto a las financieras, mencionó a Financia Credit, Mi Éxito, Financiera Natá y Microserfin. Hasta el momento participan dos cooperativas: CACSA y ECASESO.
Los fondos ya están disponibles para que los micro, pequeños y medianos empresarios soliciten préstamos. Algunos ya han presentado solicitudes de créditos por montos de entre $35 mil y $45 mil, aunque el límite es de $600 mil.
El terremoto dejó comercios afectados, principalmente en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, donde los daños en locales, equipos e inventarios dificultaron la continuidad de sus operaciones.
Al finalizar la conferencia, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado, con las modificaciones aprobadas ayer en el Consejo de Gabinete, ya había sido firmado para su devolución a la Asamblea Nacional, donde sería discutido nuevamente.
Con información de María De Gracia.