Temblor en Panamá: Anuncian que Mipymes afectadas podrán acceder a préstamos con intereses más bajos

Luego de un financiamiento otorgado por el BID, que se encuentra en el Banco Nacional de Panamá, el cual será canalizado a través de distintos bancos, cooperativas y financieras que participen en el otorgamiento de estos créditos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá anunciaron un fondo de más de $100 millones para otorgar préstamos con tasas de interés más bajas a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Este financiamiento, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Panamá, se encuentra en el Banco Nacional de Panamá y será canalizado a través de distintos bancos, cooperativas y financieras que participen en el otorgamiento de estos créditos.

El ministro del MEF, Felipe Chapman explicó que “con estos recursos, las empresas afectadas podrán financiar capital de trabajo, como salarios, pago a proveedores y gastos operativos”. También dijo que “podrán reparar locales e instalaciones dañadas, reponer equipos, maquinaria e inventarios perdidos, y realizar otras inversiones necesarias para su recuperación”.

Señaló que “esta fórmula de apoyo del Estado, con respaldo del BID, permite obtener financiamiento a muchos que no han calificado en el pasado. Además, a costos más bajos”.

Por su parte, Javier Carrizo, gerente del Banco Nacional de Panamá, indicó que “ese fondo se ha hecho extensivo a diferentes instituciones. En este momento hay 19 instituciones y procedo a leer las mismas”.

Entre los 13 bancos mencionó al Banco Nacional de Panamá, Banco General, Caja de Ahorros, Metrobank, Davivienda, Banesco, Credicorp Bank, Banco Aliado, Towerbank, Unibank, Lafise, Canal Bank y Banco Delta. En cuanto a las financieras, mencionó a Financia Credit, Mi Éxito, Financiera Natá y Microserfin. Hasta el momento participan dos cooperativas: CACSA y ECASESO.

Los fondos ya están disponibles para que los micro, pequeños y medianos empresarios soliciten préstamos. Algunos ya han presentado solicitudes de créditos por montos de entre $35 mil y $45 mil, aunque el límite es de $600 mil.

El terremoto dejó comercios afectados, principalmente en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, donde los daños en locales, equipos e inventarios dificultaron la continuidad de sus operaciones.

Al finalizar la conferencia, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado, con las modificaciones aprobadas ayer en el Consejo de Gabinete, ya había sido firmado para su devolución a la Asamblea Nacional, donde sería discutido nuevamente.

Con información de María De Gracia.