Temblor en Panamá: Contraloría ya desembolsó $2.48 millones a 228 gobiernos locales para atender la emergencia

Flores explicó que se prepara una nueva planilla para incluir a las zonas que no habían reportado afectaciones .

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 228 gobiernos locales, entre alcaldías y juntas comunales, recibieron la semana pasada $2.48 millones para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto, según indicó el contralor de la República, Anel Flores.

Los recursos forman parte de los desembolsos extraordinarios destinados a que las autoridades locales puedan responder directamente a las necesidades de las familias damnificadas.

Flores explicó que se prepara una nueva planilla para incluir a las zonas que no habían reportado afectaciones y a los gobiernos locales que quedaron fuera de la primera entrega.

“Actualmente estamos haciendo una planilla nueva para desembolsos de áreas que no nos habían reportado problemas”, manifestó en una conferencia de prensa. El contralor reconoció que algunas juntas comunales no fueron incluidas en el esfuerzo por agilizar las transferencias.

“Entonces, estamos obviamente corrigiendo; algunas se quedaron por fuera, por lo que queríamos hacerlo rápido”, expresó. Aunque no precisó cuándo se efectuarán los depósitos pendientes, señaló que se trabaja en completar los desembolsos para las áreas prioritarias de las cuatro provincias afectadas.

Aclaró que esta ayuda extraordinaria es para las zonas afectadas y que es independiente de los subsidios habituales que reciben las juntas comunales y alcaldías, cuyos pagos mantienen la programación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

“Estamos hablando de las cuatro provincias con problemas; son prioritarias en este momento”, sostuvo.

Ayuda directa para los damnificados

El presidente José Raúl Mulino anunció el pasado 15 de octubre el inicio de las transferencias de $10 mil por junta comunal y $20 mil por alcaldía, para facilitar la compra de agua, medicamentos y otros insumos destinados a las personas damnificadas. El uso de estos recursos estará sujeto a fiscalización de la Contraloría.

En ese momento, el mandatario no precisó cuántos gobiernos locales recibirían los fondos y adelantó que podrían realizarse desembolsos adicionales para mantener el abastecimiento de las comunidades.

Auditorías a partidos políticos: "Arrancaremos con el PRD"

En otro tema, Flores fue consultado sobre la propuesta del diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, de eliminar el subsidio electoral y solicitar una auditoría forense de los últimos 15 años a los partidos políticos.

Arrancaremos con el PRD y continuaremos con los otros partidos”, respondió.

El contralor consideró conveniente que las cuentas estén en orden antes de las próximas elecciones, aunque no detalló cuándo comenzarían las auditorías ni el periodo que abarcarían.

Sobre sus diferencias con la directora de la AND, Roxana Méndez, quien presentó su renuncia al presidente Mulino y permanece en el cargo a la espera de su reemplazo, Flores evitó responder.

“No creo que sean temas de este momento, no creo que le deba responder eso, estamos hablando de otra cosa”, manifestó.