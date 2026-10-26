La Autoridad de Aseo puso en marcha un nuevo sistema con más de 80 equipos y una herramienta digital para que los ciudadanos notifiquen problemas en la recogida de basura. Autoridad de Aseo implementa códigos QR para reportar fallas; hay nuevos equipos recolectores

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Aseo arrancó un nuevo modelo de recolección de basura en la ciudad capital con la entrada en operación de dos consorcios en zonas clave como Betania, Don Bosco, Parque Lefevre, Río Abajo y Panamá Norte.

El plan contempla utilizar más de 80 equipos, entre camiones compactadores, carros rejilla, minicargadores y equipos de cajas abiertas.

Para garantizar la efectividad del servicio, la institución incorporó un sistema de códigos QR impresos en los nuevos camiones de aseo. Según explicó el director de la entidad, Ovil Moreno, esta herramienta permite un canal de comunicación directo con la ciudadanía y las empresas encargadas: "Tú ves el camión pasar, pones el código QR, ahí entras al portal de las empresas. Cuando tú entras al portal de las empresas, haces la notificación si el camión pasó".

Cómo funciona el reporte de basura y solicitudes especiales

El director de la Autoridad de Aseo detalló que el proceso digital no solo sirve para alertar sobre contenedores omitidos, sino que incluye diversas funciones de control ciudadano y gestión de servicios especiales:

Evidencia fotográfica: Los usuarios pueden adjuntar fotografías a través de la aplicación para demostrar si el camión pasó de largo o si no se realizó la recolección de residuos .

Los usuarios pueden adjuntar fotografías a través de la aplicación para demostrar si el camión pasó de largo o si no se realizó la . Solicitudes especiales: La plataforma permite pedir el retiro de enseres o escombros y dar seguimiento al estado de cada reporte.

La plataforma permite pedir el retiro de enseres o escombros y dar seguimiento al estado de cada reporte. Canales alternativos: Además del código QR, la ciudadanía puede comunicarse a través de la línea 311 para pedir apoyo directo a la institución.

Llamado a la comunidad

El nuevo esquema de gestión de residuos busca cambiar la cara de la capital mediante un pliego de condiciones más robusto que delimita las obligaciones tanto de la entidad como de los consorcios privados.

Sin embargo, desde la Autoridad de Aseo se hizo un llamado enfático a los residentes sobre la mala disposición de la basura, ya que es común que los desechos sean dejados fuera de los tanques, obligando a los operarios de limpieza a realizar un esfuerzo adicional en las calles.

Para aquellos ciudadanos que no alcancen a escanear el código en el camión, los enlaces de acceso también serán publicados en la página web oficial de la Autoridad de Aseo y difundidos a través de las juntas comunales y representantes de corregimiento.