Estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero piden mantener las clases virtuales por daños en las instalaciones

Los estudiantes sostuvieron una reunión con la directora del centro universitario en uno de los salones de la institución, en la que reiteraron su solicitud de extender por algunas semanas la modalidad virtual.

Estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero, de la Universidad de Panamá, ubicado en Chitré, solicitaron a las autoridades académicas reconsiderar el retorno a las clases presenciales, autorizado a partir de este lunes, y mantener la modalidad virtual durante algunas semanas más, debido a los daños que aseguran haber observado en las instalaciones.

Los universitarios pidieron una reunión con la directora del centro para exponer sus inquietudes, al considerar que las afectaciones registradas en distintas áreas representan motivos de preocupación para retomar las actividades académicas de manera presencial.

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“Necesitamos que la dirección reconsidere su decisión de volver a la presencialidad y nos permita terminar lo que falta del semestre de manera virtual”, expresaron los estudiantes, quienes mencionaron daños en cielos rasos, escaleras y paredes.

Por su parte, personal administrativo del centro regional informó que el domingo se realizó una inspección en las instalaciones, en la que participaron docentes, estudiantes de Arquitectura y miembros del equipo del SPIA, capítulo de Azuero.

Tras exponer sus preocupaciones, los estudiantes sostuvieron una reunión con la directora del centro universitario en uno de los salones de la institución, en la que reiteraron su solicitud de extender por algunas semanas la modalidad virtual.

La petición se produce en medio de las inquietudes por las condiciones de la infraestructura universitaria y mientras los estudiantes esperan una respuesta de las autoridades sobre la continuidad de las clases a distancia.

Con información de Eduardo Vega