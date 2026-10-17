Urgencias del Complejo Hospitalario recibe 25 nuevas camillas hospitalarias

Según la CSS, el cuarto de urgencias recibe un promedio de 150 pacientes al día y gestiona cerca de 60 hospitalizaciones diarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid cuenta con 25 nuevas camillas hospitalarias destinadas a reforzar la atención de los pacientes en las áreas de choque y observación, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

El director médico del hospital, Dr. Ricardo Sandoval, explicó que los equipos fueron distribuidos de acuerdo con las necesidades del servicio: 10 camillas en el área de choque y 15 en observación.

Las nuevas camillas cuentan con altura ajustable, capacidad para soportar hasta 227 kilogramos, barandales abatibles para prevenir caídas y parachoques de caucho en sus cuatro esquinas. También disponen de colchonetas impermeables de alta densidad, pedales para regular su elevación y compartimentos inferiores para colocar tanques de oxígeno.

Según la CSS, el cuarto de urgencias recibe un promedio de 150 pacientes al día y gestiona cerca de 60 hospitalizaciones diarias.

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La atención se organiza según la gravedad del paciente

Para determinar la prioridad de atención, el personal médico aplica el sistema de triage por colores, que permite clasificar a los pacientes de acuerdo con la gravedad de su condición.

Los casos identificados con el color rojo corresponden a pacientes con riesgo vital inmediato y requieren atención prioritaria, en un plazo de hasta 15 minutos, según los criterios descritos por el hospital.

Los pacientes clasificados en amarillo presentan condiciones que permiten diferir la atención mientras permanecen bajo vigilancia médica, con un tiempo de espera estimado de hasta tres horas.

En tanto, quienes reciben la clasificación verde presentan lesiones o condiciones leves y pueden acudir a los servicios de atención primaria, como policlínicas, Centros de Atención, Promoción y Prevención de la Salud (Capps) y Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (Ulaps).

La CSS busca reforzar la capacidad de atención del cuarto de urgencias mediante la incorporación de este equipamiento, en un servicio que atiende diariamente a pacientes con distintos niveles de gravedad.