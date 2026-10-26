Presupuesto 2027: Aprobado en primer debate pasa al pleno que sesionará hasta el sábado

El calendario busca permitir que el proyecto avance en las etapas legislativas pendientes y pueda ser aprobado antes de finalizar octubre.

La Asamblea Nacional extenderá sus sesiones hasta este sábado 31 de octubre para avanzar en la discusión del proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, cuya discusión en primer debate comenzó este lunes 26 de octubre en la Comisión de Presupuesto.

La Junta Directiva del Legislativo convocó al pleno para sesionar el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. La primera convocatoria está prevista para las 9:30 a.m. en ambas jornadas.

El calendario busca permitir que el proyecto avance en las etapas legislativas pendientes y pueda ser aprobado antes de finalizar octubre.

El proyecto quedó aprobado en primer debate en la Comisión de Presupuesto y mañana será presentado ante el pleno para iniciar la discusión en segundo debate.

Presupuesto 2027 incluye ajustes por $186.8 millones

El proyecto inició su primer debate con modificaciones por aproximadamente $186.83 millones, aprobadas por el Consejo de Gabinete luego de las recomendaciones presentadas por los diputados.

La Comisión de Presupuesto había solicitado un reajuste al alza de $199.131 millones. Sin embargo, el Ejecutivo acogió parcialmente las recomendaciones mediante una reorganización de partidas de funcionamiento e inversión.

Los cambios priorizan sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura pública y servicios básicos. También consideran los riesgos asociados a fenómenos climáticos, como El Niño, y las necesidades de las zonas afectadas por el reciente sismo.

La discusión en el Legislativo continuará durante los próximos días, en una semana clave para avanzar con la aprobación del presupuesto que regirá las finanzas públicas en 2027.