Carrera Administrativa solicita información de funcionarios jubilados y pensionados ante propuestas de retiro voluntario

La Dirección General de Carrera Administrativa sostiene que la información solicitada permitirá actualizar los registros institucionales; sin embargo, los representantes de los servidores públicos mantienen dudas sobre el propósito de recopilar estos datos.

Ciudad de Panamá/La Dirección General de Carrera Administrativa solicitó a las instituciones del Estado entregar, antes del viernes 30 de octubre, información sobre su personal jubilado o pensionado, mediante una circular fechada el pasado 16 de octubre. La petición ha generado inquietud entre representantes de los servidores públicos, en medio de la discusión de propuestas legislativas relacionadas con el retiro voluntario de funcionarios.

Cheyla Valdés, de la Dirección de Carrera Administrativa, explicó que la solicitud busca mantener actualizada la base de datos de los servidores públicos y contar con información que permita evaluar el impacto financiero de posibles medidas de retiro voluntario.

“En la Asamblea se están discutiendo varias iniciativas propuestas por los diputados para el retiro voluntario y nosotros tenemos el compromiso de poder mantener esa base de datos actualizada para que en un futuro se pueda evaluar financieramente el impacto”, indicó Valdés.

La funcionaria aseguró que la información se solicita periódicamente y aclaró que el requerimiento no tiene como propósito generar ansiedad ni temor entre los trabajadores del sector público.

Sin embargo, desde la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) manifestaron preocupación por el alcance de la medida y la falta de claridad sobre su finalidad.

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“Es preocupante por el hecho de que no se sabe cuál es la intención y, para mí, es eliminar esos puestos de trabajo que tienen estos trabajadores”, expresaron desde la organización.

La solicitud se conoce mientras la Asamblea Nacional mantiene en primer debate dos proyectos de ley relacionados con el retiro voluntario de funcionarios públicos, iniciativas que involucran a un sector de servidores que, según la información planteada, ronda los 60 mil trabajadores.

Una de las propuestas, impulsada por el diputado Javier Sucre, contempla reconocer al funcionario que se acoja al retiro voluntario una compensación equivalente a un mes de salario por cada año laborado en la institución, con un máximo de 12 meses.

Sucre señaló que el mecanismo busca establecer un beneficio que pueda ser asumido financieramente y que corresponda al tiempo de servicio del funcionario.

La segunda iniciativa, presentada por el diputado Augusto Palacios, plantea una bonificación extraordinaria calculada según los años de servicio. El esquema contempla cuatro meses de salario para quienes hayan laborado 10 años y hasta 10 meses de salario para los funcionarios con 25 años o más de servicio.

Ambas propuestas se encuentran en una etapa inicial del trámite legislativo y deberán continuar su discusión antes de avanzar en el proceso de aprobación.

Con información de Luis Jiménez