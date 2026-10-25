Consulta externa del Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré reanuda servicios este lunes

Chitré, Herrera/La consulta externa del Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, en la ciudad de Chitré, reanudará sus servicios a partir de este lunes 26 de octubre, informó el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Herrera, mediante un comunicado.

La decisión se adopta luego de las evaluaciones realizadas por ingenieros estructurales y expertos, quienes inspeccionaron las instalaciones para determinar las condiciones de seguridad del hospital tras el sismo que afectó a la región de Azuero.

El Minsa reiteró su compromiso con la protección de la salud y la seguridad de pacientes, familiares y personal sanitario, y agradeció a la comunidad su comprensión durante este proceso de evaluación, que permitió establecer las condiciones para retomar la atención en consulta externa.

Las evaluaciones fueron realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras entidades. Previamente, el director regional de Salud, Hilario Correa, había señalado que no se habilitaría el inmueble hasta tener certeza de que reúne las condiciones necesarias para recibir a los pacientes.

Durante 8 días, el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero recibió apoyo de una misión de médicos costarricenses que llegaron a la ciudad para ampliar la capacidad hospitalaria de la región.

Los equipos habilitaron espacios de atención para mujeres embarazadas y bebés, mediante la adaptación de áreas de observación para brindar atención maternoinfantil.

Hugo Madrigal, médico jefe de la delegación que terminó su misión el pasado 22 de octubre, señaló que durante la duración de la ayuda humanitaria se atendió a 52 madres con sus bebés y que los obstetras del equipo también asistieron partos. La delegación del Seguro Social de Costa Rica también brindó apoyo en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas.

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