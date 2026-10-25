Panamá busca reducir sus emisiones y prepararse ante los efectos del cambio climático

El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero permite medir las emisiones del país. Según los datos correspondientes a 2021, Panamá emitió 20,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, pero sus bosques y manglares absorbieron 6,8 millones de toneladas más de las que se emitieron.

Ciudad de Panamá/Las sequías, las inundaciones y los cambios en los patrones de lluvia representan desafíos para Panamá, con posibles efectos en el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, los hogares, los negocios y la infraestructura.

Ante este escenario, el país enfrenta dos tareas: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer su capacidad para responder a los impactos del cambio climático, explicó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en el marco del Día Internacional de la Acción Climática, que se celebra cada 24 de octubre.

Edna Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de la entidad, señaló que la respuesta requiere proteger los bosques y manglares, conservar el agua, los cultivos y las costas, así como adoptar medidas para preparar a las comunidades ante las nuevas condiciones climáticas.

“Actuar es imperativo: debemos reducir las emisiones y, al mismo tiempo, preparar al país frente a los impactos del cambio climático”, destacó Flores.

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Panamá busca reducir sus emisiones un 11 % para 2035

El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero permite medir las emisiones del país. Según los datos correspondientes a 2021, Panamá emitió 20,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, pero sus bosques y manglares absorbieron 6,8 millones de toneladas más de las que se emitieron.

Este balance permite clasificar a Panamá como un país carbono negativo, una condición que depende, en buena medida, de la capacidad de sus ecosistemas para absorber emisiones.

Por ello, MiAmbiente destaca la protección de los bosques y manglares como parte de la respuesta climática, junto con la reducción de emisiones provenientes de sectores como la energía, la agricultura y la industria.

Entre los compromisos establecidos por Panamá en su Contribución Determinada a Nivel Nacional 3 (CDN3), el país se propone reducir sus emisiones en un 11 % para 2035. La meta podría aumentar al 17 % con apoyo internacional.

También contempla restaurar 100.000 hectáreas entre 2026 y 2035, incluidas 2.500 hectáreas de manglares degradados.

El Departamento de Acción Climática de MiAmbiente coordina y da seguimiento a la respuesta nacional. Entre sus funciones está coordinar el Comité Nacional de Cambio Climático (CONACCP), integrado por 27 miembros de distintas instituciones, y trabajar en la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, que organiza información sobre las acciones relacionadas con el cambio climático.

Entre los instrumentos que forman parte de la estrategia climática figuran los mercados de carbono, que pueden contribuir a movilizar inversiones hacia proyectos dirigidos a reducir emisiones y promover el desarrollo sostenible.

También está la Taxonomía de Finanzas Sostenibles, lanzada en marzo de 2024. Esta herramienta identifica 65 actividades económicas distribuidas en 11 sectores y busca orientar las inversiones hacia actividades que contribuyan al cuidado del ambiente.

En el ámbito empresarial, 170 organizaciones midieron su huella de carbono durante el ciclo 2025 del programa Reduce Tu Huella Corporativo y fueron reconocidas en 2026.

Identificar los riesgos y proteger a las comunidades

Además de reducir las emisiones, Panamá debe prepararse para los efectos del cambio climático. Las consecuencias pueden variar entre comunidades, por lo que identificar los territorios con mayores riesgos y las poblaciones más vulnerables es clave para orientar las medidas de adaptación.

Una de las herramientas disponibles es el Atlas Nacional de Riesgo Climático, que permite identificar vulnerabilidades y apoyar la toma de decisiones.

A esto se suma la consulta del Pacto de Panamá con la Naturaleza, que reunió a unas 1,200 personas en las diez provincias y dos comarcas del país. De los participantes, el 51 % eran mujeres y el 49 % hombres.

MiAmbiente también cuenta con guías sobre cambio climático dirigidas a docentes, un hub de conocimiento con materiales de acceso público y esfuerzos para elaborar planes de adaptación destinados a ayudar a los sectores más vulnerables a prepararse ante los cambios del clima.

La respuesta también requiere incorporar los riesgos climáticos en las decisiones de planificación e inversión. MiAmbiente impulsa que las instituciones integren el componente climático en sus planes y presupuestos, que las empresas midan y reduzcan sus huellas de carbono y de agua, y que los gobiernos locales protejan las cuencas y los manglares e incorporen la gestión del riesgo climático en su planificación.

En paralelo, las acciones cotidianas pueden contribuir a reducir el consumo de recursos y la generación de residuos. Entre las medidas mencionadas por la entidad están ahorrar agua y energía, consumir responsablemente y participar en jornadas de conservación.

La jefa del Departamento de Acción Climática destacó que la respuesta puede comenzar en el hogar, la escuela o el trabajo, mientras el país avanza en medidas para reducir las emisiones y prepararse ante los impactos del cambio climático.

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