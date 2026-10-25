Detectan presunta extracción ilegal de especies marinas en Cayo Zapatilla

Un total de 33 organismos marinos, entre langostas espinosas, caracoles y pulpos, fueron encontrados durante un operativo de control y vigilancia en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro, ante una presunta actividad de extracción ilegal de recursos marinos.

El hallazgo se produjo en el sector este de Cayo Zapatilla N.º 2, donde guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y agentes de la Policía Ambiental identificaron una embarcación artesanal tipo cayuco, de aproximadamente 12 pies de longitud, con tres personas a bordo.

Según el reporte oficial, los ocupantes presuntamente realizaban actividades de extracción mediante buceo en apnea. Entre ellos habría una persona menor de edad, un aspecto que deberá ser verificado por las autoridades.

Durante el patrullaje, los funcionarios indicaron que los ocupantes no atendieron inicialmente la señal de alto y se dirigieron hacia una zona de rompiente y rocas someras. Tras alcanzar e inspeccionar la embarcación, encontraron los organismos marinos capturados y equipos presuntamente utilizados para su extracción.

¿Qué especies fueron encontradas?

El inventario realizado por los funcionarios detalló la presencia de 21 langostas espinosas (Panulirus argus), seis caracoles marinos (Lobatus gigas) y seis pulpos (Octopus sp.).

De las langostas encontradas, 14 estaban muertas y siete vivas. Los seis caracoles también estaban vivos, mientras que los seis pulpos habían muerto.

Para reducir el impacto sobre los recursos marinos, los funcionarios liberaron en su hábitat natural las siete langostas vivas y los seis caracoles. Las 14 langostas muertas fueron trasladadas a la Policía Nacional en Isla Colón para los trámites correspondientes.

Durante el procedimiento también fueron retenidos la embarcación y varios equipos: dos lazos, tres máscaras de buceo, tres tubos de snorkel y tres pares de aletas.

Caso será evaluado conforme a la normativa ambiental

El caso será evaluado conforme a las disposiciones legales aplicables, entre ellas la Resolución JD-022-88, que creó el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos; la Ley 24 de 1995, sobre vida silvestre; la Resolución DM-0173, del 24 de abril de 2026; y la Resolución ADM/ARAP N.º 047, del 20 de mayo de 2026, relacionada con la veda de caracoles marinos.

MiAMBIENTE reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las normas que regulan la actividad pesquera dentro de las áreas protegidas y a denunciar ante las autoridades competentes cualquier actividad ilegal que afecte los recursos naturales.

La entidad destacó la importancia de las labores de vigilancia y fiscalización para proteger la biodiversidad y conservar los ecosistemas marinos del país.