Jornada de En Ambiente en Brisas del Golf, Arraiján, culmina su operación tras cuatro años

La jornada de reciclaje de Brisas del Golf, Arraiján, culminó operaciones el 22 de agosto del 2026. Durante cuatro años permitió recuperar 26 toneladas de materiales reciclables. Mientras, En Ambiente continuará promoviendo el reciclaje en Panamá Oeste a través de su jornada en la Plaza Autopista, estación Texaco de La Chorrera.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de cuatro años de operación, la jornada de En Ambiente, ubicada en Brisas del Golf, Arraiján, culminó sus jornadas de recolección de materiales reciclables el pasado 22 de agosto del 2026.

Durante este periodo, y gracias al compromiso de residentes y familias que hicieron del reciclaje parte de sus hábitos, se lograron recolectar 26 toneladas de materiales reciclables, contribuyendo a su adecuada gestión y evitando que estos residuos terminaran en vertederos.

TVN Media agradece especialmente a la comunidad que participó de las jornadas, así como a ANCON y Grupo Residencial, aliados que hicieron posible el desarrollo y operación de este punto durante estos cuatro años.

La jornada de reciclaje En Ambiente continúa en Panamá Oeste

La culminación de las jornadas en Brisas del Golf, Arraiján, no representa el cierre de la jornada de reciclaje En Ambiente en Panamá Oeste. TVN Media invita a quienes participaron de este punto, y a toda la comunidad, a continuar separando sus materiales reciclables y entregándolos en el punto limpio ubicado en la estación Texaco de Plaza Autopista, La Chorrera.

Las fechas y horarios de las próximas jornadas son comunicados mensualmente a través de la cuenta de Instagram de @GenteTVN, donde la ciudadanía puede conocer información actualizada sobre los puntos habilitados y las actividades de En Ambiente.

Como parte de la evolución del proyecto, TVN Media continuará evaluando oportunidades que permitan acercar sus jornadas de reciclaje a diferentes comunidades, buscando generar participación ciudadana y un mayor impacto ambiental.

Más de una década promoviendo una cultura ambiental

En Ambiente es una iniciativa de TVN Media que, desde hace más de 10 años, busca sensibilizar a la población sobre su responsabilidad en la preservación del medio ambiente y promover el reciclaje como una herramienta para la correcta gestión de los residuos.

El proyecto, desarrollado junto a ANCON y otros aliados, va más allá de la recolección de materiales. A través de puntos limpios, jornadas comunitarias, iniciativas educativas y acciones dirigidas a las nuevas generaciones, busca fomentar cambios de hábitos y fortalecer una ciudadanía más consciente de su impacto sobre el entorno.

Durante los últimos tres años, el proyecto En Ambiente ha recolectado más de 415 toneladas de materiales reciclables entre todas sus jornadas.

En Ambiente también ha llevado la educación ambiental a las escuelas a través de proyectos como la Competencia Intercolegial de Reciclaje, fomentando desde edades tempranas la correcta separación de los residuos, la participación ciudadana y la responsabilidad individual y colectiva frente al medio ambiente.

Para TVN Media, promover una cultura de reciclaje significa no solo disponer correctamente los materiales que generamos, sino también educar, movilizar y generar cambios de comportamiento que contribuyan a reducir nuestro impacto ambiental y avanzar hacia comunidades más responsables y sostenibles.

TVN Media agradece nuevamente a la comunidad de Brisas del Golf, Arraiján, por haber sido parte de estos cuatro años de En Ambiente y la invita a continuar haciendo del reciclaje un hábito cotidiano.

Puedes leer: TVN Media alerta sobre intentos de fraude y suplantación de identidad