Ficha Básica de Emergencia Social: la herramienta del Mides que consolida información sobre los damnificados del sismo

De acuerdo con el Mides, las fichas pueden aplicarse en las viviendas, los albergues u otros lugares donde se encuentren las familias, siempre que las autoridades de Protección Civil hayan confirmado que la zona es segura para realizar las visitas.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en marcha una herramienta digital que integra información de siete fuentes para identificar las necesidades de las familias, dar seguimiento a la ayuda recibida y fortalecer la coordinación interinstitucional, con el objetivo de brindar una respuesta social más oportuna y efectiva en las zonas afectadas por el sismo y sus réplicas.

Se trata de la "Ficha Básica de Emergencia Social (Fibes)", un cuestionario breve que permite registrar, de manera georreferenciada, cuántas personas integran cada hogar, las pérdidas materiales sufridas, sus principales necesidades y la ayuda recibida.

La información busca conocer la situación de las 1,911 familias que permanecen en albergues, así como la del resto de los hogares afectados.

Es implementada a través de los promotores sociales del Mides que realizan visitas casa por casa, utilizando tabletas para registrar la información de todos los hogares afectados, independientemente de que sean o no beneficiarios de los programas sociales de la institución.

De acuerdo con el Mides, las fichas pueden aplicarse en las viviendas, los albergues u otros lugares donde se encuentren las familias, siempre que las autoridades de Protección Civil hayan confirmado que la zona es segura para realizar las visitas.

Como parte del proceso, se generarán informes diarios sobre los hogares visitados, las necesidades identificadas y los casos que aún no han recibido asistencia. Estos reportes servirán como insumo para orientar las acciones institucionales, identificar necesidades pendientes y fortalecer la coordinación de la respuesta en las comunidades afectadas.

El Fibes consolida información procedente de siete fuentes de registro y coordinación: Panamá Conecta, el Formulario de Afectación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Censo y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Articula Panamá, Ayuda Panamá, Ponte en Algo de voluntarios, el Centro de Acopio de ESRI y la Cruz Roja.

La integración facilita la organización y validación de los datos, reduce la dispersión de la información y contribuye a coordinar la atención entre las entidades que participan en la respuesta a la emergencia.

La iniciativa responde al compromiso del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, de fortalecer la respuesta social ante la emergencia, mediante una atención oportuna y coordinada que permita identificar las necesidades de la población afectada y orientar los recursos disponibles.

¿Cómo se cruzan los datos y se da seguimiento a la ayuda?

Uno de los datos indispensables es el número de cédula de identidad. Con el documento se puede cruzar la información de las familias con los registros de las instituciones participantes. A su vez, cada hogar recibe un número de registro que permite documentar las ayudas entregadas por las distintas entidades y dar seguimiento a las necesidades que continúan pendientes.

El mecanismo facilita el intercambio de información y la articulación con instituciones como el Miviot, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Sinaproc, para contar con una visión más completa de la atención brindada a cada familia.

La coordinación de la Fibes está a cargo de la Dirección Nacional de Inclusión y Desarrollo Social del Mides, a través del Departamento de Información Social. Con esta herramienta, la institución fortalece la gestión de la emergencia mediante información integrada y verificable, para contribuir a una atención más organizada y oportuna de las familias afectadas por el sismo.

Otras notas que puede leer: