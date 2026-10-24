Taller artístico reúne a niños panameños y refugiados para fomentar la creatividad

La jornada también contó con la participación de padres de familia y niños de distintos entornos, como parte de una iniciativa que utiliza el arte como espacio de convivencia, expresión y acercamiento entre comunidades.

Ciudad de Panamá/Niños de distintas edades participaron en un taller artístico organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Fundación Olga Sinclair, una iniciativa que busca promover la creatividad, el arte y la integración entre familias de diferentes procedencias.

Durante la actividad, alrededor de 20 niños realizaron pinturas utilizando témperas a base de agua, bajo una dinámica que les permitió expresar sus ideas, explorar su imaginación y compartir con otros participantes.

La artista Olga Sinclair explicó que se utilizan materiales adecuados para los niños, con el propósito de facilitar su participación en un entorno seguro. También destacó la importancia de incluir a los padres de familia en estas jornadas.

Sinclair señaló que la iniciativa busca acercarse a personas que han tenido que abandonar sus países y enfrentar situaciones difíciles, en un contexto en el que, según expresó, existe poca tolerancia hacia los inmigrantes.

Por su parte, un representante de la organización destacó que el encuentro promueve la integración sin distinciones por nacionalidad o condición migratoria, al reunir a niños que necesitan protección internacional y a otros de la comunidad panameña.

Entre los participantes, Alejandro Vernaza manifestó su entusiasmo por la experiencia y destacó la posibilidad de expresar libremente sus ideas a través de la pintura. “La creatividad nunca tiene un límite, o sea, no tiene un muro invisible”, expresó.

La jornada también contó con la participación de padres de familia y niños de distintos entornos, como parte de una iniciativa que utiliza el arte como espacio de convivencia, expresión y acercamiento entre comunidades.

Información de Jessica Román

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