Suribeth resultó gravemente herido el 9 de octubre durante el terremoto. Una pared de su vivienda le cayó encima, quedando atrapada bajo los escombros. Su casa colapsó totalmente.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer un informe del estado de salud de la joven Suribeth Sadai Cortéz Atencio, quien resultó gravemente herida durante el sismo en Macaracas, provincia de Los Santos.

Según la institución, está evolucionando favorablemente en el Hospital Santo Tomás, donde presenta avances en su proceso de recuperación.

La paciente de 22 años, que había sido intubada luego de una cirugía por un trauma craneoencefálico, ya respira por sí misma. Además, permanece consciente y ha logrado comunicarse con el personal médico que la atiende.

Las evaluaciones médicas también muestran resultados alentadores. Los estudios realizados no han detectado lesiones dentro del cerebro ni afectaciones en el corazón, mientras que su organismo responde favorablemente a los cuidados médicos.

Como parte de su recuperación, Suribeth recibe fisioterapia y continúa bajo evaluación especializada. Aunque presenta dificultades para mover los brazos y las piernas, especialmente el brazo derecho, las terapias forman parte de la atención que recibe para mejorar su movilidad.

El equipo multidisciplinario que la atiende también evalúa la posibilidad de iniciar su alimentación vía oral. Mientras tanto, continúa recibiendo tratamiento mediante una vía intravenosa especial, además de los cuidados médicos necesarios para su recuperación.

El Minsa informó que se mantiene atento a la evolución de la paciente y acompaña tanto a Suribeth como a su familia durante las distintas etapas del proceso.

Asimismo, coordina las evaluaciones y el apoyo que pueda necesitar cuando regrese a casa, incluidos equipos de movilidad y atención en su comunidad.

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El día del terremoto

De acuerdo con el relato de sus familiares, Suribeth había logrado salir de su habitación y buscaba una vía para abandonar la casa cuando parte de la estructura se desplomó sobre ella. Debido a que tiene dificultades para caminar, no pudo ponerse a salvo y quedó bajo los escombros.

Su abuela también quedó atrapada y actualmente permanece hospitalizada en la Ciudad de la Salud. Sus familiares ya han confirmado que se encuentra estable y está siendo tratada por la lesión que sufrió. La adulta mayor presenta discapacidad y le habían amputado una pierna. Aquel viernes, una viga le golpeó el brazo izquierdo, provocándole fracturas.

En medio del polvo, las paredes destruidas y la desesperación, Gumercinda, tía de la joven, logró sacar a ambas con la ayuda de los vecinos y trasladarlas al centro médico más cercano: el hospital de Las Tablas.

Cuando llegaron a Macaracas, Suribeth estaba desmayada. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a pronunciar unas palabras que su tía todavía recuerda.

Lo último que me dijo era: tía, no puedo respirar, no aguanto respirar. Por lo menos ella me habló. En ese momento cogí un alivio”, expresó.

La joven fue trasladada a Las Tablas, donde los médicos advirtieron que su condición era crítica y procedieron a intubarla.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Suribeth fue trasladada en helicóptero a la ciudad de Panamá para recibir atención especializada. De acuerdo con la última actualización recibida por sus familiares, se mantiene estable.

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