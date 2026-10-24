Inhabilitan puente colgante de Kankintú tras daños por el sismo

Residentes advierten sobre el riesgo que representa la estructura para estudiantes y habitantes que la utilizan a diario para trasladarse.

Provincia de Bocas del Toro./El puente colgante de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, quedó inhabilitado tras los daños registrados por el sismo del pasado 9 de octubre.

Según residentes, la estructura ya presentaba deterioro antes del movimiento sísmico. Ante el temor por la seguridad de quienes utilizan el puente, padres de familia decidieron cerrar el paso para proteger a los estudiantes que lo atraviesan para llegar a sus centros educativos.

“Tenemos 1,492 estudiantes que circulan todos los días por este puente y los habitantes de otros corregimientos; por eso se ha tomado la medida de condenarlo”, dijo Florencio Aguilar, residente de la zona.

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Por su parte, Felipe García señaló que las autoridades ya habían acudido a evaluar las condiciones del puente, pero hasta el momento no se han realizado las reparaciones.

“Ahora, con lo del sismo, tenemos más miedo. Parece una trampa de muerte; necesitamos que las autoridades vengan a inspeccionarlo”, expresó.

Los residentes solicitan una nueva inspección de la estructura y acciones para garantizar el paso seguro de estudiantes y comunidades que dependen de este puente para movilizarse.

Con información de Luis Alberto Palacio.