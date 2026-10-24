World of Coffee 2026: El potencial de Panamá para conectar productores y mercados internacionales

Los visitantes destacaron la variedad de productos disponibles y las posibilidades de establecer contactos con productores de diferentes países. Para quienes participan desde el extranjero, la feria representa una oportunidad para intercambiar conocimientos, crear conexiones y explorar nuevos mercados.

Ciudad de Panamá/Panamá se convierte en punto de encuentro para productores, especialistas y amantes del café con el World of Coffee, que reúne a 300 expositores de Panamá y de unos 35 países, en un espacio dedicado a las nuevas tendencias, la innovación y las oportunidades comerciales de esta industria.

El evento destaca la diversidad y calidad del café panameño, reconocido en el mercado internacional por variedades como el Geisha, que ha alcanzado precios récord superiores a los $30,000 por kilogramo.

Entre los participantes se encuentran productores de distintas regiones del país. Denisse Martínez, productora de café en Capira, resaltó el impacto ambiental de esta actividad en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, al señalar que detrás de cada taza existe un proceso productivo que también tiene implicaciones para el entorno.

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En esa línea, Noel Trejos, especialista en Protección Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), explicó que la institución trabaja desde hace años con productores de la cuenca para promover prácticas sostenibles, entre ellas el cultivo de café bajo sombra.

La oferta nacional también incluye café de las Tierras Altas de Chiriquí, donde productores de Bambito presentan variedades como el Geisha y otros varietales que forman parte de la diversidad cafetera panameña.

Los visitantes destacaron la variedad de productos disponibles y las posibilidades de establecer contactos con productores de diferentes países. Para quienes participan desde el extranjero, la feria representa una oportunidad para intercambiar conocimientos, crear conexiones y explorar nuevos mercados.

Como parte de la agenda, el encuentro también acogió el campeonato mundial de baristas, en el que representantes de distintos países demostraron sus habilidades en la preparación del café.

La actividad además abre espacio para explorar otros productos derivados del grano y fortalecer los vínculos con sectores relacionados, como el cacao. Productores participantes destacaron las oportunidades que ofrece Panamá para desarrollar productos de origen y aprovechar el conocimiento acumulado en torno a estas industrias.

Información de Jocelyn Mosquera

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