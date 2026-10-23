Criminalidad baja 6.1% en Bocas del Toro; advierten reforzar vigilancia en Changuinola y Almirante

Durante la presentación del informe también se advirtió que, a nivel nacional, las pandillas están reclutando niños desde los nueve años, una situación que plantea preocupación por la vinculación de menores de edad con estas agrupaciones.

Bocas del Toro/La provincia de Bocas del Toro registra una disminución del 6.1% en la criminalidad, aunque las autoridades advirtieron que Changuinola y Almirante requieren especial vigilancia por la concentración de decomisos de drogas y armas y la presencia de pandillas.

Aracelis Camacho, directora de Estadísticas Criminales, explicó que los datos del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales reflejan una reducción de la actividad delictiva en la provincia.

Sin embargo, llamó a mantener la atención en los sectores donde se identifican mayores riesgos.

“Es importante señalar que sí tienen que tener mucho cuidado y mucha atención en las áreas de Changuinola y Almirante, que es donde se concentra el mayor número de decomiso de droga y de armas y también algunas pandillas están circulando dentro de la provincia”, expresó.

Durante la presentación del informe también se advirtió que, a nivel nacional, las pandillas están reclutando niños desde los nueve años, una situación que plantea preocupación por la vinculación de menores de edad con estas agrupaciones.

Las autoridades señalaron, además, que Panamá, Panamá Oeste y Colón continúan siendo las provincias con mayor criminalidad.