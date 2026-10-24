Policía Nacional despide con honores al sargento Franklin Fuentes en Herrera

Con honores y en medio de muestras de dolor, la Policía Nacional despidió este sábado al sargento segundo Franklin Fuentes, quien falleció el miércoles 21 de octubre mientras cumplía funciones en el centro penitenciario La Jollita.

La ceremonia se realizó en la zona policial de Herrera, con la presencia de sus familiares, compañeros de uniforme, el viceministro de Seguridad y el subdirector nacional de la Policía Nacional. Durante el acto se rindió homenaje a sus 16 años de servicio en la institución, trayectoria en la que también formó parte de la zona policial de Los Santos.

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Durante las honras fúnebres, sus compañeros destacaron su vocación de servicio, humildad y calidad humana, cualidades por las que se ganó el respeto de sus colegas y el aprecio de la comunidad. El acto estuvo marcado por mensajes de reconocimiento a su labor y al compromiso que mantuvo con la seguridad del país.

“Franklin, tu servicio a Panamá no termina con tu partida, tu memoria vivirá en esta institución y en el corazón de quienes hoy te despedimos con respeto y gratitud”, expresó uno de los mensajes pronunciados durante la ceremonia, que recordó también a la familia que hay detrás de cada uniformado que arriesga su vida en cumplimiento del deber.

Información de Eduardo Javier Vega