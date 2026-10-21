Caja de Seguro Social ejecutaría póliza de seguro para reparaciones en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce

El fuego, registrado en la madrugada del 16 de octubre , afectó varias áreas de la torre de hospitalización. La CSS evalúa los daños y coordina las reparaciones para restablecer los servicios médicos y garantizar la atención de los pacientes.

Aguadulce, Coclé/Un incendio registrado alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado 16 de octubre en el Hospital Dr. Rafael Estévez obligó a evacuar pacientes y reubicar servicios médicos, luego de que las llamas, el humo y el agua afectaran varias áreas de la torre de hospitalización.

De acuerdo con la evaluación inicial, el fuego se originó en un depósito de material médico quirúrgico ubicado en la sala de medicina de varones. Las llamas y las altas temperaturas afectaron espacios cercanos, entre ellos el cubículo cuatro y el cuarto de aislamiento.

La emergencia también provocó que se fundiera la soldadura de una tubería de cobre, lo que ocasionó una inundación en el primer piso. Asimismo, la segunda y tercera planta resultaron afectadas por la acumulación de humo y permanecen cerradas mientras se evalúan los posibles daños en equipos médicos e informáticos.

Pacientes y servicios fueron trasladados

Ante la emergencia, fue necesario evacuar de inmediato a los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de la Unidad Coronaria, ubicadas en la planta baja de la torre de hospitalización.

El doctor Michael Moreno, integrante del comité local de Gestión de Riesgo y Desastres, explicó que el personal del hospital utilizó extintores para intentar controlar las llamas, mientras unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá intervenían para extinguir el incendio.

Moreno precisó que los pisos superiores ya estaban fuera de servicio debido a las labores de revisión y reparación que se realizaban tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Como parte de las medidas para garantizar la continuidad de la atención médica, los servicios de consulta externa fueron trasladados a la Consulta Externa Especializada de la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas. Por su parte, la UCI y la Unidad Coronaria fueron reubicadas en el área de cirugía ambulatoria, también en la planta baja, en un espacio alejado de la torre afectada.

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CSS evalúa daños y gestiona reparaciones

Durante un recorrido por las instalaciones, el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, destacó el esfuerzo del personal para responder a la emergencia y aseguró que el objetivo es restablecer el funcionamiento total del centro hospitalario.

Queremos tener el hospital abierto al 100%” — Dino Mon Vásquez - Director general de la Caja de Seguro Social

La institución cuenta con pólizas de seguro que contemplan daños a la infraestructura por terremotos e incendios, así como afectaciones a equipos y otros bienes hospitalarios.

El funcionario indicó que estas coberturas podrían contribuir a financiar las reparaciones y recuperar parte de los recursos afectados, de acuerdo con las condiciones establecidas en las pólizas.

Actualmente, la aseguradora realiza los ajustes correspondientes para determinar la magnitud de los daños y avanzar en el proceso de reparación. Esta evaluación permitirá identificar las áreas que requieren intervención y establecer cuáles equipos pueden recuperarse y cuáles deberán ser reemplazados.

Recuperación dependerá de las evaluaciones técnicas

La CSS deberá determinar el alcance total de los daños ocasionados por el incendio, así como las afectaciones relacionadas con el sismo del 9 de octubre y la exposición al humo, los gases de combustión, las partículas y el agua.

La reapertura de las áreas afectadas dependerá de los resultados de las inspecciones técnicas, las condiciones de seguridad y la ejecución de los trabajos necesarios para recuperar la infraestructura y los equipos.

Mientras se desarrollan estas evaluaciones, la institución mantiene la reubicación temporal de los servicios médicos con el propósito de garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.

Hasta completar el diagnóstico de los daños y las reparaciones correspondientes, la recuperación de la torre de hospitalización será clave para que el Hospital Dr. Rafael Estévez pueda retomar progresivamente su funcionamiento habitual.

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