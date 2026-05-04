Medicina especializada avanza en Chiriquí con innovadora técnica coronaria

La implementación de esta técnica fortalece el quirófano híbrido y la sala de hemodinámica del centro hospitalario, consolidando a Chiriquí como un punto clave en la atención cardiovascular a nivel nacional.

Chiriquí/La provincia de Chiriquí dio un paso significativo en la medicina especializada del país al realizar, por primera vez fuera de la ciudad capital, la compleja técnica de rotablación coronaria en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., de la Caja de Seguro Social (CSS).

Este procedimiento de alta complejidad permitió que dos pacientes con severas afecciones cardíacas recibieran una nueva oportunidad de vida, posicionando a la provincia como un referente regional en cardiología intervencionista y acercando servicios especializados a pacientes que anteriormente debían trasladarse hasta la ciudad de Panamá.

El cardiólogo intervencionista del hospital, Esaú De León, explicó que la técnica se realiza mediante un equipo conocido como Rotapro (rotablator), diseñado para intervenir arterias coronarias complejas en casos donde los procedimientos convencionales de cateterismo no son suficientes.

“Este dispositivo funciona como un pequeño taladro de alta velocidad con una cubierta de diamante, capaz de fragmentar las placas de calcio y grasa endurecidas en las arterias, facilitando su apertura y permitiendo posteriormente la colocación segura de un stent”, detalló el especialista.

La implementación de esta técnica fortalece el quirófano híbrido y la sala de hemodinámica del centro hospitalario, consolidando a Chiriquí como un punto clave en la atención cardiovascular a nivel nacional.

Con este avance, la Caja de Seguro Social reafirma su compromiso de brindar atención de alta complejidad en distintas regiones del país, ampliando el acceso a tratamientos especializados y mejorando la calidad de vida de los pacientes sin necesidad de salir de su provincia.