Temblor en Panamá: Minsa establece protocolo para regular donaciones de medicamentos

El Minsa prioriza las donaciones de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, atención de la salud mental y manejo del dolor.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene un protocolo para regular la recepción de donaciones de medicamentos en Panamá, con el propósito de garantizar su calidad, seguridad y trazabilidad, especialmente durante la emergencia ocasionada por el sismo del pasado 9 de octubre.

El director nacional de Medicamentos e Insumos, Germán Pérez, explicó que las donaciones dirigidas directamente al Minsa deben tramitarse mediante una solicitud al Despacho Superior y someterse a una evaluación técnica para verificar que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.

Entre los criterios de revisión están el estado de los productos, sus fechas de vencimiento y el cumplimiento de las normas sanitarias. También se verifica que los medicamentos respondan a las necesidades de la población y sean adecuados para atender a las personas afectadas por la emergencia.

Pérez señaló que este procedimiento permite conocer la procedencia de cada donación y mantener un registro para dar seguimiento a los productos hasta su destino final. El objetivo, indicó, es garantizar que los pacientes reciban medicamentos seguros y apropiados para sus necesidades.

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Ante la situación actual, el Minsa prioriza las donaciones de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, atención de la salud mental y manejo del dolor. También contempla productos para aliviar síntomas gripales y afecciones respiratorias, considerando las condiciones en las que permanecen algunas personas afectadas por el sismo.

El funcionario aclaró que no todos los medicamentos son prioritarios en esta etapa, por lo que las donaciones deben responder a las necesidades sanitarias identificadas por las autoridades.

El Minsa exhortó a las personas, empresas y organizaciones interesadas en donar medicamentos a coordinar previamente con la institución y cumplir con el procedimiento establecido, a fin de garantizar que los productos sean aptos para su uso y que su distribución se realice de manera responsable y transparente.