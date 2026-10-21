Minsa refuerza vigilancia sanitaria en más de 50 albergues temporales en Herrera tras sismo

Las autoridades de salud supervisan la calidad del agua, la manipulación de alimentos y las condiciones de higiene para prevenir enfermedades gastrointestinales en la población afectada.

Herrera, Panamá/La Región de Salud de Herrera, en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS), ha reforzado las acciones de vigilancia sanitaria y atención médica en más de 50 albergues temporales habilitados tras el sismo, con el objetivo de proteger la salud de las personas afectadas.

El Ministerio de Salud (Minsa), mediante equipos técnicos, realiza inspecciones para verificar los niveles de cloro en las fuentes de abastecimiento de agua, promover el lavado adecuado de manos y garantizar las buenas prácticas en la preparación y el almacenamiento de los alimentos.

Stacy Osorio, jefa de Salud Pública en Herrera, destacó que, aunque se trate de alojamientos temporales, estos deben cumplir con los requisitos mínimos de higiene y salubridad para reducir los riesgos de enfermedades y mitigar el impacto de la emergencia.

Como parte de la respuesta, el Minsa y la CSS trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a los albergues y facilitar la presencia de equipos básicos de atención primaria, priorizando las zonas vulnerables donde las afectaciones por el sismo son más evidentes.

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Atención a síntomas gastrointestinales

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para que acuda a una instalación de salud si presenta síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal o evacuaciones diarreicas, a fin de recibir atención médica oportuna.

Según Stacy Osorio, durante 2026 se ha registrado un aumento de casos de gastroenteritis a nivel nacional, con mayor afectación en niños de entre uno y cuatro años.

Ante este panorama, se han establecido estrategias para mantener la cobertura de los servicios de salud, especialmente en las comunidades vulnerables, con énfasis en la atención pediátrica.

Las acciones buscan garantizar que las personas alojadas temporalmente reciban atención médica y cuenten con condiciones sanitarias adecuadas, mientras continúan las labores de asistencia en las áreas impactadas por el sismo.

Con información de Heidy Morán.

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