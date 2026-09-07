Centros de salud de Pesé y Las Minas en Herrera atenderán hasta las 11:00 p.m.

Como parte de la medida, el Hospital Cecilio Castillero habilitó tres consultorios para atender, hasta las 11:00 p.m., a pacientes con morbilidades comunes que no requieran atención de urgencia.

Herrera/El Ministerio de Salud (Minsa) amplió desde este lunes 7 de septiembre los horarios de atención en instalaciones de Pesé y Las Minas, provincia de Herrera, para facilitar el acceso a los servicios durante la tarde y la noche.

El Minsa-Capsi Luis José Varela de Pesé brindará atención de lunes a viernes hasta las 11:00 p.m. y los fines de semana hasta las 3:00 p.m.

El Centro de Salud de Las Minas también extenderá sus servicios hasta las 11:00 p.m.

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Como parte de la medida, el Hospital Cecilio Castillero habilitó tres consultorios para atender, hasta las 11:00 p.m., a pacientes con morbilidades comunes que no requieran atención de urgencia.

La ampliación busca descongestionar los servicios de urgencias y ofrecer alternativas a las personas que necesitan atención médica fuera del horario regular.

La red de salud de Herrera se mantiene completamente operativa y está compuesta por 13 centros de salud, 18 subcentros y dos hospitales de referencia.