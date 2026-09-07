Alertan sobre carteristas y estafadores en la avenida Central de Santiago

Comerciantes solicitan a los compradores proteger sus pertenencias y piden a otros establecimientos incorporarse a las acciones de seguridad ciudadana.

Santiago, Veraguas/Comerciantes y vigilantes de la avenida Central de Santiago alertaron sobre la presencia de carteristas, estafadores y otras personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en esta zona comercial.

Ante esta situación, hicieron un llamado a los compradores para que protejan sus pertenencias y mantengan las medidas de seguridad mientras recorren los establecimientos.

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Según señalaron, las cámaras de videovigilancia instaladas en algunos locales han permitido captar a personas sospechosas y fortalecer la coordinación para prevenir hechos delictivos.

“Muchos comercios estamos activados con estos tipos de cámaras de vídeo y nos ha ayudado bastante también, pero también yo quiero hacer el llamado a los muchos comercios vigilantes también que cooperen”, expresó uno de los participantes de la organización de seguridad ciudadana.

Indicó que aproximadamente 30 establecimientos participan en la iniciativa, aunque otros comerciantes no asisten a las reuniones convocadas.

“Súmanse a esto porque esto es un buen proyecto, porque no siempre el trabajo hay que dar solo a la Policía”, manifestó.

Los comerciantes reiteraron la recomendación de reforzar la seguridad en los establecimientos y solicitaron a quienes visiten la avenida Central mantenerse atentos y cuidar sus pertenencias.

Con información de Ney Castillo.