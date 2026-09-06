Daño en tubería provoca filtración de agua en salón de operaciones del hospital Luis 'Chicho' Fábrega

La avería se encuentra en proceso de reparación, según la Dirección Médica del Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega.

Veraguas./El daño de una llave del sistema de suministro de agua potable hacia el área de hemodiálisis provocó una filtración que alcanzó parte del salón de operaciones del Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas.

La Dirección Médica del centro hospitalario señaló que, tras identificar la situación, activó las coordinaciones para atender la avería.

“Una vez identificada la situación, se procedió de manera inmediata a coordinar las acciones necesarias para su atención”, señala el comunicado.

Como parte de la solución, el hospital indicó que la llave dañada se encuentra en proceso de reparación. Sin embargo, no detalló cuánto tiempo tomarán los trabajos ni el alcance de la afectación en el salón de operaciones.

“Actualmente, la avería se encuentra en proceso de reparación”, precisó la Dirección Médica.

El hospital agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró “su compromiso con la continuidad y calidad de la atención en salud”.