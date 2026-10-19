CSS habilita hospital modular en Tonosí: cuatro instalaciones siguen cerradas y atienden en carpas y sedes alternas

Según la CSS, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, atiende con normalidad. También lo hacen, en Los Santos, la Policlínica San Juan de Dios, en La Villa, y la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que cuatro de sus instalaciones permanecen cerradas, con atención alterna en carpas, hospitales de campaña y la red de unidades ejecutoras del área metropolitana. Además, desde este lunes 19 de octubre, la consulta de la Ulaps de Tonosí, en Los Santos, se ofrece en un hospital modular de la institución.

Las cuatro instalaciones cerradas

Ciudad de Panamá: la Policlínica Presidente Remón permanece cerrada mientras concluye la evaluación estructural. Sus pacientes son atendidos en otras policlínicas de la CSS en la región metropolitana .

la permanece cerrada mientras concluye la evaluación estructural. Sus pacientes son atendidos en . Herrera: en la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego , la atención se brinda en carpas ubicadas en el Parque Forestal de Chitré . Además, se instala un hospital de campaña climatizado en los estacionamientos de la policlínica.

en la , la atención se brinda en . Además, se instala un en los estacionamientos de la policlínica. Capps de Los Pozos: la atención se brinda en un hospital modular climatizado , ubicado en la cancha municipal de Los Pozos .

la atención se brinda en un , ubicado en la . Los Santos: a partir de hoy, la consulta de la Ulaps de Tonosí se ofrece en el hospital modular de la CSS.

Servicios que funcionan con cambios

En Coclé, el Hospital Dr. Rafael Estévez, de Aguadulce, mantiene la hospitalización en la planta baja, mientras que la consulta externa se brinda en la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas. Las salas de la torre y la entrada principal del hospital permanecen restringidas mientras concluye la evaluación. Por otro lado, desde hoy la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas vuelve a atender en sus dos plantas.

En Veraguas, en el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, la consulta externa funciona en un pasillo interno climatizado y parte de la atención se brinda en el hospital de campaña. En la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, los pacientes son atendidos en las instalaciones.

Atención con normalidad

Según la CSS, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, atiende con normalidad. También lo hacen, en Los Santos, la Policlínica San Juan de Dios, en La Villa, y la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas.

Recomendaciones de la CSS a la población

Acudir al servicio de urgencias en caso de emergencia. Para los controles, utilizar las policlínicas, los Capps o las Ulaps.

en caso de emergencia. Para los controles, utilizar las policlínicas, los Capps o las Ulaps. No suspender los tratamientos para enfermedades crónicas y retirar los medicamentos en su unidad de atención o sede alterna.

para enfermedades crónicas y retirar los medicamentos en su unidad de atención o sede alterna. Asistir a las sesiones de hemodiálisis en el horario indicado por la sala correspondiente.

en el horario indicado por la sala correspondiente. Respetar los avisos de inspección colocados en las instalaciones: verde (uso permitido), amarillo (uso restringido) y rojo (acceso prohibido).

colocados en las instalaciones: (uso permitido), (uso restringido) y (acceso prohibido). Mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CSS (@csspanama).

La institución agradeció la comprensión de la población y el esfuerzo de su personal de salud.