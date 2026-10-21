Temblor en Panamá: En El Barrito de Atalaya el sismo deja más de 70 familias afectadas

En este corregimiento de la provincia de Veraguas hay familias que perdieron su vivienda tras el sismo del 9 de octubre. Una de ellas permanece en un cuarto de lona junto a su casa destruida.

Atalaya, Veraguas/Más de 70 familias resultaron afectadas en el corregimiento de El Barrito, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, a raíz del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, según constató un equipo de TVN Noticias que recorrió la zona.

Entre los afectados está la familia de Milciades Chávez; son seis personas que no pueden permanecer dentro de su vivienda porque quedó completamente destruida.

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Chávez describió los daños como pérdida total. Según relató, se les advirtió que no se acercaran a la estructura porque representa un peligro.

Aquí es pérdida total y, bueno, gracias a Dios que no hubo pérdidas de vida, pero lo demás, material, todo está perdido", relató Chávez. — Milciades Chávez - Residente afectado de El Barrito, Atalaya

La familia se refugia ahora en un albergue improvisado a un costado de la residencia, levantado con lonas.

Hicimos un cuarto, por decir, de lona y ahí estoy con mi familia hasta segunda orden. A ver cómo salimos de aquí adelante". — Milciades Chávez - Residente afectado de El Barrito, Atalaya

¿Qué necesitan las familias afectadas por el terremoto en El Barrito?

Las más de 70 familias contabilizadas en El Barrito corresponden a algunos de los puntos donde ya se ha hecho un registro de afectaciones tras el terremoto en Veraguas, de acuerdo con información proporcionada por la Junta Comunal.

Los residentes requieren que llegue más ayuda humanitaria a la comunidad y esperan una respuesta de las autoridades ante la pérdida de sus viviendas.

Con información de Yamy Rivas.