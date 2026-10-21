World of Coffee | ¡El mundo del café llega a Panamá a partir de este viernes!

Del 23 al 25 de octubre, el Panama Convention Center será sede de World of Coffee , un evento internacional que reunirá a productores, compradores y consumidores para destacar la calidad del café panameño e impulsar el turismo cafetero.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para recibir World of Coffee, uno de los eventos internacionales más importantes dedicados al café de especialidad, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center. La cita reunirá a productores, compradores y consumidores de diferentes partes del mundo, con el objetivo de compartir conocimientos, presentar técnicas de preparación y destacar la calidad del café en el mercado internacional.

Durante una intervención, Ricardo Koyner, representante de la Asociación de Café de Especialidad de Panamá, explicó que, aunque el país tiene una participación reducida en la producción mundial de café, ha logrado construir una sólida reputación internacional gracias a la calidad de sus granos. Según detalló, Panamá produce apenas el 0.1 % del café que se consume, una cifra que contrasta con el reconocimiento que ha alcanzado en el segmento de especialidad.

Tres décadas de transformación en la industria cafetera panameña

Koyner relató que la relación de Panamá con el mercado internacional del café experimentó un cambio importante hace aproximadamente 30 años, cuando un grupo de productores identificó la falta de reconocimiento que tenía el país en el exterior.

En aquel momento, explicó, algunos compradores desconocían que Panamá producía café e incluso asociaban al país únicamente con el Canal de Panamá. Ante esta percepción, los productores decidieron transformar su estrategia y competir no por el volumen de producción, sino por la excelencia y las características particulares de sus granos.

A partir de ese cambio de enfoque, los caficultores comenzaron a desarrollar prácticas orientadas a mejorar la calidad de sus cosechas y a posicionar el café panameño en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Uno de los momentos decisivos de esta evolución ocurrió en 2004, cuando se descubrió el potencial del café Geisha, una variedad que contribuyó significativamente a colocar a Panamá en una posición destacada dentro de la industria, especialmente en Asia.

De acuerdo con Koyner, el Geisha sobresalió por su perfil delicado, ligero y distintivo, características que despertaron el interés de compradores especializados. Posteriormente, entre 2014 y 2015, esta variedad alcanzó una mayor proyección internacional, consolidando la imagen de Panamá como productor de cafés de alta calidad.

Este proceso permitió que el país fortaleciera su presencia en el mercado de especialidad y se convirtiera en un referente para consumidores y compradores interesados en experiencias cafeteras diferenciadas.

Te podría interesar: La ONU alerta de un fenómeno El Niño 'sin precedentes'

Asia abrió las puertas al café Geisha

El representante de la Asociación de Café de Especialidad también destacó el papel que desempeñó Asia en la aceptación y expansión internacional del Geisha panameño.

Según explicó, los mercados occidentales han estado tradicionalmente acostumbrados a cafés de sabores intensos y tostados oscuros. En contraste, en diversos mercados asiáticos existe una cultura de consumo vinculada al té, que favorece la apreciación de bebidas más delicadas y de perfiles aromáticos sutiles.

Esta familiaridad con los sabores ligeros facilitó la aceptación de los cafés panameños de tostado claro, en los que pueden apreciarse mejor sus características sensoriales.

Además, Koyner señaló que los consumidores asiáticos estaban familiarizados con productos de alta gama dentro de la cultura del té, por lo que pagar precios elevados por una bebida con atributos excepcionales no representaba una barrera tan significativa.

Esta combinación de preferencias de consumo y disposición a valorar productos diferenciados contribuyó a que el café Geisha encontrara en Asia uno de sus principales mercados y fortaleciera el posicionamiento internacional de Panamá.

De siete productores a una asociación de 80 integrantes

El crecimiento de la industria también se refleja en la evolución de la Asociación de Café de Especialidad de Panamá. Koyner recordó que, en sus inicios, el grupo estaba integrado por apenas siete productores, quienes compartían el objetivo de mejorar la calidad y aumentar el reconocimiento del café nacional.

Con el paso de los años, la organización creció hasta reunir a aproximadamente 80 integrantes, de acuerdo con las cifras compartidas durante su intervención.

Sin embargo, el representante aclaró que existen otros productores fuera de la asociación que también participan en esta actividad y se benefician del posicionamiento que ha conseguido el café panameño.

Este desarrollo demuestra que el reconocimiento internacional no solo representa una oportunidad para los productores especializados, sino que también puede favorecer a otros actores de la cadena productiva. A medida que aumenta el interés por el café nacional, más participantes de la industria encuentran oportunidades para desarrollar productos de mayor calidad y acceder a nuevos mercados.

World of Coffee llega por primera vez a un país productor de América Latina

Tras repasar la evolución del sector cafetero panameño, Koyner se refirió a la importancia de que World of Coffee se celebre en el país.

El evento está dedicado al café de especialidad y funciona como un espacio para presentar productos, intercambiar conocimientos y mostrar diferentes métodos y técnicas de preparación. Tradicionalmente, este tipo de encuentro se ha desarrollado en mercados consumidores de café, incluidos países de Europa, Asia y Estados Unidos.

En esta ocasión, los organizadores eligieron a Panamá como sede, convirtiéndolo en el país productor de América Latina que recibe esta edición del encuentro, según explicó Koyner.

Para el representante del sector, la elección constituye un reconocimiento al trabajo realizado durante décadas por los productores panameños para elevar los estándares de calidad y posicionar sus cafés en el mercado mundial.

Asimismo, considera que la celebración del evento abre nuevas oportunidades para que el país continúe fortaleciendo su reputación como productor de café de especialidad y amplíe su proyección internacional.

Te podría gustar: Brasil denuncia intento de ‘injerencia’ en el balotaje tras comentarios de Milei

Una oportunidad para impulsar el turismo cafetero

La realización de World of Coffee también representa una oportunidad para diversificar la oferta turística de Panamá. La llegada de productores, compradores y visitantes internacionales puede contribuir a dar mayor visibilidad al país y despertar el interés por conocer las zonas productoras, sus fincas y los procesos que hacen posible la elaboración del café.

Este potencial permitiría vincular la actividad cafetera con otras experiencias turísticas, como los recorridos por plantaciones, las degustaciones y el aprendizaje sobre los métodos de cultivo, procesamiento, tostado y preparación.

De esta manera, el evento no solo busca destacar la calidad del producto panameño, sino también mostrar el trabajo y la experiencia que existen detrás de cada taza.

La presencia de participantes internacionales puede generar espacios de intercambio comercial y cultural, además de abrir posibilidades para que más consumidores conozcan el origen del café que degustan.

Cinco días para conocer el mundo del café

World of Coffee se celebrará los días 23, 24 y 25 de octubre en el Panama Convention Center. Durante estas jornadas, los asistentes tendrán la oportunidad de acercarse a diferentes aspectos de la industria, conocer a productores de diversos países y descubrir técnicas de elaboración y preparación del café.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades y no se limita únicamente a quienes disfrutan de la bebida. También busca atraer a quienes desean aprender sobre su producción, comprender las características que distinguen a las diferentes variedades y conocer los procesos que influyen en su sabor y calidad.

Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma Panatickets.

Además, la compra de boletos tendrá un componente solidario, ya que, según la información compartida sobre la actividad, contribuirá económicamente a apoyar a las personas afectadas por el sismo ocurrido el pasado 9 de octubre.

Con esta iniciativa, World of Coffee reunirá en Panamá a distintos actores de la industria cafetera y ofrecerá charlas para compartir conocimientos, impulsar oportunidades comerciales y acercar al público a la cultura del café de especialidad.

La celebración del encuentro representa un nuevo capítulo en la trayectoria de un país que, pese a su limitada participación en el volumen mundial de producción, ha conseguido distinguirse por la calidad de sus granos y por el reconocimiento internacional alcanzado por variedades como el Geisha. Para Panamá, el reto será aprovechar esta exposición para fortalecer la industria, ampliar sus mercados y convertir el café en un atractivo adicional para el turismo nacional.

Quizás te agrade: 'Emily en París' inspira memes con la protagonista en medio de las protestas