Temblor en Panamá: Más de 300 niños de Tonosí se reencuentran entre juegos y risas

La plaza de la Escuela Primaria de Tonosí, en la provincia de Los Santos, fue el escenario del encuentro, que incluyó pintacaritas, inflables, golosinas, refrescos, la participación de un payaso y psicólogos.

Tonosí, Los Santos./Después de varios días sin verse y con el temor a los temblores todavía presente en sus hogares, más de 300 niños de Tonosí, provincia de Los Santos, compartieron una jornada de juegos y recreación organizada por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La plaza de la Escuela Primaria de Tonosí, en la provincia de Los Santos, fue el escenario del encuentro, que incluyó pintacaritas, inflables, golosinas, refrescos, la participación de un payaso y psicólogos.

El comisionado del Senafront, Edgar Becan, explicó que la actividad buscaba ofrecerles tranquilidad y permitirles compartir nuevamente.

“La intención es darle un lugar seguro, un lugar donde ellos pudieran reencontrarse nuevamente con sus compañeros de clase”, expresó.

Entre los niños, las conversaciones también giraron en torno a lo vivido después del terremoto. Al preguntarle qué había conversado con sus compañeros, uno de los participantes respondió: “Que cómo están, cómo se han sentido, cómo han estado sus casas”.

El encuentro permitió reunir a quienes llevaban días separados. “Yo duré ocho días allá en Aguadulce”, contó otro de los niños entrevistados.

Los testimonios también reflejaron el temor que persiste en las familias ante nuevos movimientos sísmicos. “Mi mamá no deja que salgamos de la casa porque dice que si empieza un temblor y nosotros no estamos en la casa”, relató uno de los participantes, quien explicó que ese día había asistido acompañado.

La jornada contó con psicólogos, personal del Senafront y otras personas que se sumaron para brindar a los niños un espacio de esparcimiento tras los días difíciles vividos en la región.

Con información de Eduardo Javier Vega.