Jornada gratuita de salud masculina en San Miguelito detecta dos casos positivos de cáncer de próstata

De los 500 cupos habilitados, ya se han atendido 250 hombres. La jornada incluye pruebas de antígeno prostático (PSA) y tacto rectal para promover la detección temprana.

Dos resultados positivos fueron detectados durante una jornada gratuita de salud masculina que se desarrolla en San Miguelito, donde se habilitaron 500 cupos para la realización de pruebas dirigidas a la detección temprana del cáncer de próstata y otras enfermedades.

El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, informó que hasta el momento se ha atendido a la mitad de los pacientes previstos y que los dos hombres con resultados positivos ya recibieron referencias para acudir a un urólogo.

“Ya a esta altura te puedo decir que ya han salido dos positivos. Ya le hemos dado su referencia para que vaya al urólogo. Por eso es que hacemos esta jornada”, explicó Torres.

La actividad permite a los participantes acceder sin costo a pruebas como el antígeno prostático específico (PSA) y el tacto rectal, dos herramientas utilizadas en la evaluación de la salud prostática.

Torres insistió en la importancia de acudir a los controles médicos antes de que una enfermedad avance y destacó que la detección oportuna puede facilitar el tratamiento.

El funcionario recomendó que los hombres comiencen a realizarse evaluaciones periódicas de la próstata a partir de los 40 años. En el caso de quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, sugirió considerar una evaluación desde los 35 o 38 años, de acuerdo con el riesgo individual y la orientación médica.

La jornada también busca reducir el temor y los tabúes que todavía existen alrededor de los exámenes preventivos masculinos.

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Pacientes destacan el ahorro que representa la jornada

Entre los asistentes, algunos pacientes señalaron que tuvieron que madrugar para recibir atención desde las 6:00 a. m., pero valoraron la oportunidad de realizarse los exámenes sin tener que pagar por ellos.

Uno de los participantes estimó que estas pruebas podrían costarle alrededor de 100 dólares si tuviera que realizárselas por cuenta propia.

Otros asistentes expresaron su interés en conocer los resultados y aprovechar la jornada para vigilar su estado de salud.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los controles médicos y recordar que la prevención y la detección temprana son fundamentales para identificar posibles problemas de salud y recibir atención a tiempo.

Información de Meredith Serracín