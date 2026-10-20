Caja de Seguro Social aprueba inversión de B/.116 millones para comprar insumos médicos durante tres años

La CSS busca con este proyecto estabilizar la cadena de distribución y fortalecer el abastecimiento en sus instalaciones durante los próximos tres años.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una inversión superior a B/.116 millones para adquirir insumos médico-quirúrgicos que abastecerán a hospitales, policlínicas y otras instalaciones de salud de la institución durante los próximos tres años.

El proyecto tendrá una vigencia de 36 meses e incluye la adquisición, el almacenamiento, el transporte y la distribución de los materiales a nivel nacional, con el objetivo de centralizar las compras y garantizar el abastecimiento continuo.

El presidente de la Junta Directiva, Amílcar Córdoba, señaló que la licitación representa un cambio en la política de adquisiciones de la institución, al agrupar las compras desde la capital para optimizar los procesos y generar ahorros.

Según explicó, la medida busca obtener mejores precios y asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos para la atención de los pacientes en todo el país.

“Esta es una muestra firme del compromiso que tenemos con la población para mejorar la atención en todo el país. Todo el proceso se ha llevado a cabo con absoluta transparencia, mediante una licitación que generará ahorros significativos para la institución”, manifestó Córdoba.

CSS proyecta ahorrar B/.13 millones

La adquisición contempla unas 206 clases de materiales médico-quirúrgicos para abastecer a las 73 instalaciones de salud de la CSS a nivel nacional.

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, Marcos Young, destacó que la compra unificada permitirá negociar precios más favorables y mejorar la distribución de los insumos.

De acuerdo con Young, se proyecta un ahorro aproximado de B/.13 millones con esta contratación. Además, indicó que las unidades de salud recibirán insumos de calidad para la atención de los pacientes.

La CSS busca con este proyecto estabilizar la cadena de distribución y fortalecer el abastecimiento en sus instalaciones durante los próximos tres años.

Datos clave de la contratación