Especialistas recomiendan reforzar las viviendas para reducir riesgos ante futuros sismos

Entre los aspectos fundamentales para mejorar la resistencia de una vivienda están las fundaciones sólidas, los pisos reforzados, las paredes bien ancladas y la adecuada integración de columnas y vigas.

Ciudad de Panamá/El sismo registrado el pasado 9 de octubre ha generado preocupación entre la población sobre la resistencia de las viviendas y las condiciones de las estructuras ante posibles movimientos telúricos. Frente a este escenario, especialistas en ingeniería destacan la importancia de aplicar medidas de construcción que permitan reducir riesgos y proteger vidas.

Tomás Correa, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), explicó que entre los aspectos fundamentales para mejorar la resistencia de una vivienda están las fundaciones sólidas, los pisos reforzados, las paredes bien ancladas y la adecuada integración de columnas y vigas.

En cuanto a las fundaciones, recomendó una profundidad mínima de 1.60 metros y una base corrida de hormigón de 30 centímetros de ancho, reforzada con dos barras de acero número cuatro o cinco y estribos separados entre 20 y 25 centímetros.

Para los pisos, el especialista señaló la importancia de utilizar bloques de hormigón de 15 centímetros de espesor, con relleno de concreto de una resistencia aproximada de 3,000 libras por pulgada cuadrada. También recomendó incorporar, de ser posible, barras verticales cada 40 centímetros para reforzar la estructura.

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Otro elemento importante es el anclaje de las paredes. Correa explicó que se pueden dejar barras verticales a modo de espigas, preferiblemente cada 40 centímetros alrededor del perímetro, para mejorar la unión con los bloques de hormigón.

Sobre las columnas y vigas, destacó que las esquinas deben contar con refuerzos adecuados. Entre las recomendaciones mencionó columnas de hormigón de 15 centímetros, con dos barras verticales y estribos espaciados cada 15 centímetros, además de una viga de amarre en la parte superior de las paredes.

Estas medidas buscan mejorar la estabilidad de las viviendas y reducir la posibilidad de daños estructurales durante un sismo. No obstante, los especialistas señalan que las características de cada construcción deben evaluarse según las condiciones del terreno, el diseño y los materiales utilizados.

Ante las inquietudes que persisten tras el movimiento telúrico, la revisión de las estructuras existentes y la aplicación de criterios técnicos durante las nuevas construcciones son aspectos clave para fortalecer la seguridad de las familias.

Con información de Jorge Quirós