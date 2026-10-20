Entre réplicas y lluvias, Claudina, de 82 años, espera una inspección de su casa mientras se inunda su refugio

Claudina pide un espacio donde pueda permanecer junto a su hijo. Mientras esperan que se evalúe la vivienda.

Guayabal, Los Santos/A sus 82 años, Claudina permanece en una carpa improvisada en Guayabal, provincia de Los Santos. Está encamada, no puede ver ni caminar y teme regresar a su vivienda mientras continúan las réplicas del terremoto del pasado 9 de octubre.

Sus familiares aseguran que han recibido alimentos y otras ayudas, pero todavía esperan una inspección del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que determine si es seguro entrar a la casa.

“Yo soy cieguecita y no puedo caminar”, cuenta Claudina, quien depende de otras personas para movilizarse.

La adulta mayor vive con su hijo Raúl Antonio Vázquez, de 58 años. Ambos fueron trasladados a la carpa, donde ahora enfrentan otra dificultad: cuando llueve, el agua entra al lugar en el que intentan resguardarse.

“Hace como tres noches nos inundamos, porque esta tierra aquí, esto es bajo, pues aquí no hay drenaje, no hay nada”, relató uno de sus familiares. Según describió, el agua les llegó a las rodillas.

En medio de esas condiciones, la prioridad de la familia es mantener a Claudina protegida. “Nos preocupa tenerla a ella bien”, expresó el familiar.

Claudina pide un espacio donde pueda permanecer junto a su hijo. Mientras esperan que se evalúe la vivienda, siguen bajo el refugio improvisado: con temor a las réplicas y pendientes de que otra lluvia vuelva a inundarlo.

Con información de Heady Morán.